Denuncian a doctores de Chetumal por presunta negligencia en un parto

Un matrimonio denunció ante la Fiscalía General del Estado al personal médico del Hospital Maternal Morelos, por presunta negligencia, lo que tiene en riesgo la integridad de su hijo recién nacido.

De acuerdo con Lucy “N”, el pasado domingo tuvo que ingresar de emergencia al hospital por labores de parto, programándose una cesárea por el tamaño del bebé; sin embargo, de último momento los ginecólogos que la atendieron optaron por el parto natural.

“Cuando lograron sacarlo mi bebé no dejó de llorar y no permitieron que lo viera. Pasaron las horas y se negaron a entregármelo. Después me explicaron que sería necesario intubarlo y tenerlo en cunero. Fue hasta el día siguiente que pude verlo, para amantarlo, pero noté algo raro en él”, explicó.