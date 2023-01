Denuncian a taxistas que participaron en bloqueo en Cancún

El gobierno municipal de Benito Juárez interpuso una denuncia en contra de los taxistas que participaron en el bloqueo en la zona hotelera de Cancún, el pasado lunes.

Pablo Gutiérrez Fernández, síndico del Ayuntamiento, comentó que en la denuncia, interpuesta ante la Fiscalía General del Estado (FGE), se acusa a los taxistas de ataque a las vías de comunicación.

Señaló que esta denuncia se dio, debido a que se tienen que dar garantías al derecho al libre tránsito de los ciudadanos y para que ésta sirva de ejemplo para que ya no sucedan más actos de ese tipo.

"Tenemos que buscar darle seguridad a los ciudadanos y el libre tránsito en nuestras vías . No se puede permitir un bloqueo de esa magnitud en nuestra ciudad. Nosotros, como administración municipal, estaremos velando por la seguridad de todos: benitojuarenses y turistas. Tenemos que mostrar buena cara ante el mundo para que podamos seguir con el servicio turístico que prestamos en la ciudad".

El funcionario aseguró que el gobierno municipal coadyuvará con lo que la FGE requiera, aportando lo que se tiene como pruebas para que se dé seguimiento a la carpeta de investigación.

Sin embargo, Gutiérrez Fernández aseguró que el gobierno municipal sigue abierto al diálogo, además de que trabaja con los demás órdenes de gobierno para buscar la mejora de los servicios del transporte local y la seguridad.

La empresa de transporte público con concesión municipal, Autocar, confirmó que sus choferes volvieron a ser amenazados por parte de taxistas de Cancún, tras viralizarse imágenes difundidas en redes sociales.

Santiago Carrillo Sánchez, director de la empresa, detalló que las amenazas se dieron la noche del martes en un paradero de la avenida Kabah, como sucedió a finales del año pasado.

“En la ruta Kabah ya no les permiten trabajar a partir de las 10 de la noche. Llegaron con sus taxis y les dijeron ‘ya no pueden seguir trabajando aquí, al que no, lo vamos a golpear’. Los amenazaron”.