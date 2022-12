Denuncian agresión de taxistas durante manifestación contra Uber en Cancún

Una litigante fue víctima de agresión por parte de los taxistas cuando caminaba hacia el portón del Poder Judicial de la Federación en Cancún. Presuntamente, los operadores la habrían confundido con una trabajadora del lugar.

La mujer, se encontraba en medio de decenas de taxistas que realizaban una manifestación en espera de la resolución de un amparo que definirá si Uber obtiene permiso para operar en la entidad.

“Ni siquiera los conozco”, expresó la fémina, quien se notaba intimidada tras ser víctima de una agresión, señalamientos y gritos por parte de los taxistas. ¡Eres una “Pe&# corrupta!, exclamaron los manifestantes.

“No me interesa que están haciendo, solo quiero que me dejen pasar y ya me dijeron que por ellos, el Poder Judicial de la Federación no va a abrir”.