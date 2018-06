Denuncian a buzo por tocar un pez sapo en arrecife de Cozumel

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Mediante las redes sociales, prestadores de servicios turísticos acuáticos denunciaron a uno de sus colegas por sus malas prácticas durante sesiones de buceos en el Parque Marino Arrecifes de Cozumel. En su cuenta de Facebook Marqui Montana subió una fotografía en la que se aprecia a un buzo sosteniendo un pez sapo en “Paraíso”, al sur de la isla.

La imagen fue duramente criticada por submarinistas, quienes destacaron que este tipo de acciones son las que precisamente se busca evitar. La foto fue enviada a Cristopher Arturo González Baca, director del parque marino quien dijo que se investigará el caso.

También te puede interesar: Va en aceleración el deterioro de arrecife en Akumal

González Baca reveló que la dirección del Parque Marino Arrecifes de Cozumel tiene conocimiento del comportamiento del buzo desde el 9 de junio, pero que no ha podido dar con él ni con la empresa que lo pudiera tener contratado, así como la embarcación que utilizó.

Enfatizó que el procedimiento marca que se tras su identificación se procede en su contra, ya que una regla del programa de manejo del parque es no acosar, molestar o tocar organismos marinos.

Recalcó que están en riesgo los permisos para la embarcación en la que llegó y el que se les expide a los buzos para poder entrar y hacer uso del parque. En ambos casos se les puede cancelar de manera definitiva el acceso sin posibilidad de recuperarlo.

La credencial tiene una vigencia de dos años y un costo inicial de 350 pesos, mientras que su renovación es de apenas 250. Esto quiere decir que un buzo paga en sus primeros dos años un total de 2 pesos con 9 centavos por día, y quien lo contrate está obligado a solicitar esta credencial como requisito indispensable.

Sin embargo, no se le ha podido ubicar debido a que Marqui Montana no está registrado en la base de datos de la dirección del parque marino, lo que significa que o no es su nombre o se trata de un submarinista que pudiera estar usando una embarcación sin permiso, o también podría ser una persona que no ha tramitado su derecho.