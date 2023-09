Denuncian dos meses de desaparición de dos abuelitos en Lázaro Cárdenas

Una mujer y un hombre, ambos de edad avanzada, llevan desaparecidos dos meses luego que acudieron a realizar labores al ejido Lázaro Cárdenas, en el extremo norponiente de Solidaridad.

Se trata de la desaparición de Gumercinda Jerónimo Félix e Ildefonso Kinil Chan, ambos pareja con edades de 67 y 81 años de manera respectiva.

La desaparición ya fue denunciada ante la Fiscalía General Justicia del Estado de Quintana Roo por Asunción Gerónimo Félix, hija de Gumercinda. Acusa de que no ha habido avances en la búsqueda de las dos personas en los terrenos ejidales, una extensa zona selvática en las cercanías con el municipio de Lázaro Cárdenas.

“Las personas que están desaparecidas son mi mamá y su pareja. Llevan dos meses desaparecidos y la Fiscalía sólo me está dando largas porque a ellos la antropóloga no les dice cuándo vamos a volver a entrar. Yo ya no sé qué hacer, cuál va a ser el sistema de búsqueda esta vez pues la Fiscalía me dijo que aún van a conseguir el medio de transporte con el cual hay que movernos”, expuso Asunción Gerónimo.