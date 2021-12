Clientes denuncian a empresa en Facebook por fraude con venta de autos

La compañía Autoimpulzadora del Sureste, que ofrece créditos con facilidades para la adquisición de automóviles nuevos o seminuevos, fue denunciada por presunto fraude.

cuenta una de las personas defraudadas, quien dio un enganche de cinco mil pesos con la promesa de recibir el vehículo en los próximos 15 días hábiles.

En entrevista con Novedades Quintana Roo, el denunciante detalló que lo primero que hizo fue acudir a las oficinas ubicadas en la calle Juárez, de Playa del Carmen y entregó el depósito solicitado para la adquisición de un modelo Nissan March.