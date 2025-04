Durante la mañana de este viernes, una usuaria de Facebook identificada como Ingrid Vargas denunció a través de redes sociales un presunto acto de acoso por parte de un operador de taxi en Cancún.

La joven compartió un video y una fotografía en los que alerta a otras mujeres jóvenes de Cancún sobre el taxista de la unidad 2277, el cual tenía los rótulos del Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del Caribe "Andrés Quintana Roo".

De acuerdo con el relato de la afectada, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Clínica 16 del IMSS, ubicada en la avenida Nichupté, en Cancún. Ingrid Vargas compartió tanto un video como fotografías en su perfil de Facebook para alertar a otras mujeres sobre el comportamiento del conductor de la unidad 2277, perteneciente al Sindicato de Taxistas de Cancún.

En su publicación, la joven explicó que estaba esperando a una persona cuando el taxista se le acercó repetidamente ofreciéndole llevarla a su destino, a pesar de que ella se negó en varias ocasiones.

“Por favor tengan mucho cuidado en la calle, el día de ayer estaba sentada en el IMSS 16 esperando a que pasaran por mí cuando este taxista me dijo que si quería que me llevara. Le dije varias veces 'no gracias', 'no, estoy esperando a alguien', 'que no gracias, ya casi llegan por mí' y este hombre seguía insistiendo diciendo cosas como 'ándale, que tan lejos vas, yo te llevo', 'aquí cerquita', 'ya viste cómo eres, súbete, yo te llevo'”, relató.

Denuncian en Facebook presunto acoso de un taxista en Cancún [Foto: Facebook / Redes Sociales]

Según Ingrid, la situación se tornó aún más incómoda cuando el conductor descendió del vehículo y comenzó a acercarse a ella. Justo en ese momento, un grupo de personas que ofrecía café y folletos se aproximó, lo que permitió a la joven alejarse temporalmente del hombre.

"El sujeto se bajó del taxi y se me estaba acercando. Para esto ya me estaba levantando y justo llegó un grupo a ofrecerme café y darme unos folletos, pero este señor seguía hablándome sin importarle y le pidió café a las personas. Yo me fui con ellos y les mencioné que llevaba rato sin dejarme en paz. Me moví tres veces de lugar y las tres veces me seguía", explicó la joven.

Luego de varios minutos de insistencia por parte del taxista, el novio de Ingrid llegó al lugar y confrontó al conductor, quien justificó su actitud señalando que solo estaba ofreciendo su servicio y que no había cometido ningún acto inapropiado. El taxista negó las acusaciones cuando fue confrontado por la pareja, argumentando que él solo cumplía con su trabajo y que jamás la tocó. Personas que presenciaron el altercado intentaron calmar la situación, señalando que la joven estaba exagerando.

"Había dos hombres que se metieron a decir que me calmaran a mí, que yo estaba siendo muy dura con el pobre señor, que si ya se había disculpado, pues ya era suficiente. Aclaro que en ningún momento se disculpó conmigo, toda la plática fue con mi novio y a mí no me dejaba hablar". "¿Qué es acoso en la mente de los hombres? Porque eran tres personas diciendo que no fue acoso. El seguirme es acoso, el hostigar es acoso, el insistir y no respetar el 'no' que le dije muchas veces es acoso. ¿Qué se necesita para ser acoso?, porque el que se baje del carro a seguirme al parecer no lo es. Acaso necesita tocarme, violarme", expresó indignada.

Reacciones en redes sociales

La publicación de Ingrid Vargas rápidamente generó reacciones de apoyo y solidaridad, especialmente por parte de mujeres que señalaron haber vivido situaciones similares con otros taxistas en Cancún. Algunas usuarias sugirieron portar dispositivos ocultos de defensa personal como gas pimienta, teaser o bastones retráctiles para enfrentar situaciones similares en el futuro.

Sin embargo, también hubo comentarios que defendían al taxista, argumentando que no había pruebas suficientes o claras que corroboraran el acoso, “¡Solo es tu palabra y un video que no muestra nada!”, comentó una usuaria que se identificó como familiar de un taxista. Otros usuarios le recomendaron presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que las autoridades investiguen el caso. Hasta el momento, no se tiene conocimiento de que se haya realizado alguna denuncia formal.

Hasta el momento, ni la FGE ni el Sindicato de Taxistas "Andrés Quintana Roo" han emitido algún comunicado oficial sobre lo ocurrido o si se investigará al operador de la unidad 2277.

Con información de De Peso Quintana Roo.