Denuncian fraude en entregas de apoyos a viviendas en Carrillo Puerto

FELIPE CARRILLO PUERTO, Q. Roo.- Ciudadanos de Felipe Carrillo Puerto continúan inconformes con la Secretaría de Bienestar por retrasos y presuntos fraudes en la entrega de apoyo a viviendas en el municipio, piden respuesta y solución.

Ayer, cerca de las 10 horas, decenas de personas se reunieron en la oficina municipal, ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas entre calle 56 y 58, tras la llegada del encargado estatal del programa emergente de vivienda de Quintana Roo, para verificar las inconformidades.

Entre las quejas que se pudieron escuchar, destacaron que fueron notificadas que recibirán el apoyo, pero no les ha llegado, en alguno de los casos, hasta los han felicitado por la misma dependencia por terminar de remodelar su vivienda, cuando en realidad no les han entregado nada.

Presunta corrupción de servidores públicos

Tal es el caso de Nelsy Aké Pech, ciudadana carrilloportense y beneficiaria del programa, denunció que servidores de la nación la han visitado, le han hecho saber que ha sido beneficiada, pero después que siempre no, con la justificación de que no lo necesita y al acudir a buscar solución en la oficina, no la atienden.

“Somos 13 mujeres que nos encontramos en esta situación, hay quienes, supuestamente les han dado el dinero para la aplicación del recurso y no es cierto”, indicó.

Por su parte Juan Carlos Muñoz, encargado estatal del programa emergente de vivienda, expresó que debido a la denuncia de corrupción de servidores públicos, acudió a las oficinas para mantener el diálogo con los beneficiarios, donde aseveró que son mil 788 apoyo que fueron aprobados de las cuales 322 se han aplicado.

Dijo que no existe ningún fraude como lo han denunciado y todo se debe a simples especulaciones y sólo tienen que esperar el tiempo correspondiente.