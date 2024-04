Denuncian impacto ambiental y paleontológico por proyecto ‘Amares’

Víctimas de un despojo en Puerto Aventuras, denunciaron que en el predio en disputa legal se están llevando a cabo trabajos sin autorización de impacto ambiental y afectando hallazgos paleontológicos.

Fabiola Cortés Miranda, representante legal de las personas despojadas, aseguró que el proyecto denominado “Amares” no cuenta con ningún tipo de permiso, tras una búsqueda de información.

Con base en evidencias fotográficas, se ha podido corroborar que en el lugar se han encontrado restos de animales de otras eras geológicas, los cuales ahora corren el riesgo de desaparecer.