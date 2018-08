Maestros sólo tuvieron 7 días de capacitación

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Aunque la nueva reforma educativa les parece interesante y necesaria, maestros aseguran que no fueron correctamente capacitados para aplicarla, esto les lleva a pensar que no lograrán alcanzar los resultados que se esperan de su implementación, por lo que sienten que al final del curso serán juzgados como ineficaces, mencionaron cuatro docentes de primer grado de una escuela primaria de Benito Juárez, quienes prefirieron mantener el anonimato.

“Hemos revisado los libros de los alumnos y hemos encontrado que están bien estructurados y apegados a la edad del alumno, y va en un cambio secuencial para que el niño comprenda cada etapa y que logre lo que se espera en cada grado que se cursa, pero necesitamos acompañamiento, no sólo de nuestro director o del supervisor”, mencionó uno de los docentes.

Los maestros sólo tuvieron una semana de capacitación, que fue impartida por el director del plantel, que a su vez tuvo tres días para comprender la información recibida del supervisor educativo, quien en un solo día completó su formación en el nuevo sistema.

Además del corto tiempo, explicaron que no cuentan con los materiales necesarios, pues no todos los grupos tienen libros para el maestro de primer y segundo grado, por lo que no conocen al 100% cómo se aplica el nuevo sistema, pese a esto, el compromiso que asumieron ante sus alumnos los ha llevado a comenzar a trabajar con lo que se tiene y prácticamente a ciegas.

“Es muy difícil darle a los niños calidad de educación y atención personalizada”.

“Estamos tratando de interpretar la información que tenemos. Nos dicen: ‘léanlo, infórmate como tú puedas y aplícalo, pero haz que tus maestros te firmen que tomaron el curso’, y no es la manera correcta, un cambio real no se da porque te den un libro de 400 páginas que diga aprendizajes claves”, opinó uno de los docentes, quien insistió en que la labor no sólo es de la escuela, sino de toda la comunidad educativa, incluidos padres de familia.

La nueva dinámica les solicita dejar de lado la educación tradicional y tratar los temas desde el ámbito socioemocional del niño, inmiscuyendo a los tutores a través de dinámicas. Sin embargo, al no contar con las herramientas necesarias, los docentes tienen que destinar parte de su salario de cuatro mil pesos a la quincena en invertir en materiales para poder impartir el modelo implementado por el actual gobierno federal.

“Hay otras cosas que también nos están atrasando, como el sobrecupo, atendemos grupos de casi 40 alumnos y es muy difícil darle a los niños calidad de educación y atención personalizada que piden”, señaló uno de los maestros, que añadió que esta no es la primera ocasión en la que trabajan sin comprender por completo el programa, pues con cada cambio de gobierno o de secretarios de Educación tienen que volver a iniciar desde cero.