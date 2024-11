El personal de la Unidad Regional de Culturas Populares e Indígenas de Quintana Roo, ubicada en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, denuncian un presunto maltrato laboral y hostigamiento por parte de su actual dirigente.

Los inconformes han levantado la voz para exigir la separación del cargo de Adriano Mex Puc, quien desde marzo de este año funge como encargado de dicha área. A través de un documento hecho público, los trabajadores manifestaron que, desde su llegada, han sufrido maltrato y hostigamiento laboral por parte del mencionado funcionario.

Según el comunicado emitido por los inconformes, señalaron que se mantienen en un clima laboral se ha vuelto insostenible debido a las actitudes de menosprecio, acoso, hostigamiento perpetradas, por mencionar algunas violaciones a sus derechos laborales.

Aseguraron haber denunciado estas conductas ante las instancias competentes, buscando que se garantice un trato digno y respetuoso en su lugar de trabajo. Sin embargo, hasta el momento, no han recibido una respuesta clara ni se han tomado medidas para resolver la situación.

Ante la falta de acción por parte de las autoridades, los trabajadores han advertido que, si no se atienden sus demandas y no se remueve de su cargo, se verán obligados a tomar medidas más drásticas. Sostienen que las condiciones actuales no son adecuadas para continuar desempeñando sus funciones de manera efectiva y digna.

“En pleno siglo XXI, los actos de violencia laboral, acoso y persecución, no deben ser tolerados. Menos en instituciones donde debe primar la empatía y el respeto por los derechos humanos; sobre todo en el actual gobierno, que promueve los valores en todos los sectores públicos y que está en contra de cualquier acto que atente contra la dignidad de los trabajadores”, señala el documento.

Por último, señalaron que la situación en la Unidad Regional de Culturas Populares e Indígenas de Quintana Roo es una problemática que, de no ser atendida, podría tener serias repercusiones tanto para los trabajadores como para el funcionamiento de la institución, que juega un papel importante en la promoción y preservación de las culturas.