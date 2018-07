Denuncian presunto secuestro de empresario; pedían $300 mil

Gustavo Villegas/SIPSE

COZUMEL, Q. Roo.- Familiares de Sinué N, quien fue secuestrado a plena luz del día en la isla, piden al Fiscal General del Estado de Quintana Roo su ayuda para localizarlo. Hasta la tarde del lunes, la FGE manejaba este caso como desaparición, ya que según datos aportados por el comandante de la Policía Ministerial, Néstor Iván Segundo Pérez, los parientes de esta persona no habían aportado datos que indicaran que se trataba de un secuestro, debido a que no se había exigido un rescate por él.

Sin embargo, la esposa del afectado asegura que el mismo día que su pareja desapareció, recibieron una llamada de un hombre que les advertía que debían pagar 300 mil pesos por su rescate y que no llamaran a la policía.

La tarde del viernes 20 de junio, Sinué, a quien apodan el Abuelo, fue capturado por varios individuos quienes lo subieron a una camioneta Nissan modelo Quest color blanca, con placas UTL-985.

Según el testimonio de la pareja sentimental del secuestrado, hubo varios testigos del hecho y horas después se les solicitó un rescate de 300 mil pesos pero fueron advertidos de no llamar a las autoridades.

La camioneta en la que se realizó el secuestro fue hallada el domingo de manera fortuita en una zona selvática al oriente de la ciudad, por un ciudadano que alertó a las autoridades. El vehículo tiene reporte de robo en el municipio de Playa del Carmen en un hotel de esa localidad.

Sin denuncia por secuestro

La mañana del lunes el comandante de la Policía Ministerial fue interrogado sobre estos hechos, pero para ese momento dijo que no había denuncia por secuestro pero que si se investigaba la desaparición.

Sin embargo, la esposa del Abuelo afirmó en dos ocasiones que durante la denuncia que presentaron el mismo viernes, se dio a conocer a los agentes del Ministerio Público sobre la llamada y la solicitud del rescate.

“No se movieron… no hicieron nada. No sabemos qué paso con mi esposo, si está deshidratado, si está muerto”, declaró la mujer, quien pidió que su nombre no fuera revelado por temor a su integridad física.

Antes de retirarse afirmó que han intentado contactar a la persona que hizo la llamada para pedir la el rescate pero el número de teléfono móvil no responde. Puntualizó que su esposa es un empresario y que desconoce quienes pudieran tener intensión de hacerle daño.

Pidió a Miguel Ángel Pech Cen, titular de la FGE, su apoyo para que se dé con el paradero de Sinué Cham.