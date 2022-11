Denuncian transportistas falta de seguridad en Aeropuerto de Cancún

Miembros de la Asociación Mexicana de Transportadoras Turísticas denunciaron que el Aeropuerto Internacional de Cancún carece de medidas de seguridad para enfrentar eventuales accidentes, como la unidad que se incendió hace unos días.

En conferencia de prensa, los integrantes de dicha asociación señalaron que ni siquiera se cuenta con extintores en la zona donde se incendió la unidad dentro del estacionamiento de la terminal aérea número cuatro.

“No tiene extinguidores cerca de las terminales. En uno de los videos se ve que la Guardia Nacional no tiene extinguidor y los bomberos del aeropuerto entraron cuando la camioneta estaba totalmente consumida y presentaba daños. Los protocolos de seguridad, en este caso, no se cumplieron”.