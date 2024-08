‘Denuncien estos actos’: regresan cobros obligatorios de cuotas escolares en Q. Roo

De nueva cuenta las quejas por presuntos cobros “obligatorios” de las cuotas voluntarias, volvieron a ser tendencia en las escuelas de Quintana Roo.

Héctor Santín Gómez presidente de la asociación “Padres Aliados por la Educación”, explicó que han recibido varias quejas por parte de Asociaciones de Padres de Familia de las escuelas y directores, que exigen este pago para permitir el ingreso a sus hijos e hijas a los planteles educativos.

“De entrada les asesoramos y brindamos el apoyo porque si bien la ley de educación permite el cobro de cuotas, éstas jamás deben ser obligatorias pues la educación de los infantes y adolescentes es un derecho universal. Si el padre de familia no puede desembolsar esa cantidad en una sola exhibición o simplemente no está de acuerdo con ello, no lo paga y listo”, declaró.