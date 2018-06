Cancunense viaja al Mundial de Rusia 2018

Ángel Villegas/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Mariela Martínez Vargas, aficionada cancunense, inició ayer su aventura rumbo a Europa, para disfrutar en vivo y a todo color la Copa del Mundo Rusia 2018.

La cancunense ha vivido horas de mucho ajetreo, con tal de no descuidar ni el más mínimo detalle de su viaje a Europa.

“Me la he pasado preparando maletas. Todos, mi familia y amigos, están súper emocionados, me desean lo mejor de las diversiones.

Me dormí a las tres de la mañana por los nervios de la inmensa felicidad que tengo en estos momentos. Imagínate, desperté a las seis de la mañana porque ya es hora, el día de volar y llegar a nuevos horizontes, disfrutar de otras culturas y otro continente.

Mi mamá, muy feliz, pero preocupada al mismo tiempo, comparte en estos momentos conmigo. Le agradezco que me siga apoyando hasta el final”, consigna.

El nerviosismo lo trae a flor de piel, sonríe, su mirada pícara no pierde detalle de lo que ocurre en la terminal aérea. Luce inquieta, siempre atenta al monitor que le indicará la hora de abordar el avión de la aerolínea Evelop.

“La noche anterior no cené, repito, se me quitó el hambre de la emoción. ¿Lo primero que haré? Me gustaría empezar, literal, a ‘comerme el mundo’ (en Madrid hará su primera escala).

“Definitivamente, quiero conocer la arquitectura rusa, su cultura, gastronomía y los lugares que la distinguen. Posteriormente, continuaré con mi camino por todos los países que me esperan por Europa. Eso sí, lo primero, antes que nada, será avisar a mi mamá que estamos bien”, manifiesta.