La depresión tropical Diecinueve se ha fortalecido hasta convertirse en la tormenta tropical Sara en el mar Caribe, con vientos sostenidos de 65 km/h, focalizándose aproximadamente a 85 kilómetros de la frontera entre Honduras y Nicaragua.

Las autoridades meteorológicas advierten que este sistema meteorológico intensificará las lluvias en las costas de la península de Yucatán a partir de este jueves y mañana 15 de noviembre.

Además esperan que sus bandas nubosas alcancen las costas de Belice el próximo domingo 17 de noviembre por la noche.

De acuerdo con la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, las intensas lluvias continuarán en varias partes del estado durante la tarde de este jueves, debido a la combinación de un canal de baja presión y la entrada de humedad desde el mar Caribe.

Este fenómeno se ve favorecido por la circulación de la ahora tormenta tropical Sara, que se desplaza en el occidente del mar Caribe.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami, emitió la advertencia 4A de tormenta tropical para Sara, indicando que el fenómeno continuará fortaleciéndose, con posibles efectos devastadores en Honduras, incluyendo inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra significativos durante el fin de semana.

Tropical Storm #Sara Advisory 4A: Depression Strengthens Into Tropical Storm Sara. Life-Threatening and Potentially Catastrophic Flash Flooding And Mudslides Expected in Honduras Through the Weekend. https://t.co/tW4KeGe9uJ