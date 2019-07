Investigarán a hoteles que evaden saneamiento en Cancún

Enrique Huerta/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El gobierno municipal de Benito Juárez iniciará una investigación sobre quiénes son los empresarios hoteleros que no han reportado o reportan a medias el cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental.

Mara Lezama Espinosa, presidenta municipal de Benito Juárez, consideró que no se puede permitir esta situación y que revisarán el padrón de hoteles para verificar quienes no han reportado el cobro de los 25.34 pesos a los turistas por noche ocupada desde marzo, cuando iniciaron estos cobros.

"No se puede permitir, porque al final el saneamiento es un derecho que se paga, que no lo paga el hotelero, que lo paga el turista que llega, entonces no tendrían por qué no reportarlo. Si se le está cobrando al turista, habría que preguntar dónde quedó".

Aseguró que se investigará quiénes son los que no reportan esos cobros al gobierno municipal e indicó que se impondrán las sanciones pertinentes.

"Como es un derecho nuevo, habría que ver cómo está regulado, si no lo pagan o lo pagan a destiempo, porque hay plazos para reportar dichos cobros".

Lezama Espinosa indicó que un primer paso para verificar quiénes son los empresarios morosos en este cobro, es revisar el padrón de hoteles que tiene el municipio.

"Creo que los empresarios deberían cumplir a la letra, con un derecho que es importantísimo. Estamos hablando de sustentabilidad, de saneamiento, porque somos una ciudad que padece tantos flagelos".

Por ello, insistió en que hay que exigirles a los hoteleros en el municipio que cumplan con entregar lo recaudado por el cobro de este derecho.

Asimismo, la presidente municipal informó que, hasta el momento, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no les ha autorizado de dónde el gobierno municipal podrá tomar los 23.8 millones de pesos que solicitó la Secretaría de Marina para las labores contra el sargazo.

Las dos propuestas planteadas en su momento para entregar ese dinero son la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) o incluso, el Derecho de Saneamiento Ambiental, aunque afirmó que el municipio de Benito Juárez está listo para dar su aportación.