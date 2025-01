Un derechohabiente del ISSSTE en Chetumal compartió una pésima experiencia tras acudir al hospital por una infección estomacal, terminando con una intoxicación presuntamente causada por un medicamento administrado en contra de sus indicaciones.

El afectado, quien acudió el lunes 13 de enero a las instalaciones del ISSSTE, relató que llegó al hospital alrededor del mediodía con vómitos y malestar estomacal, pero no fue atendido sino hasta las 5:00 p.m. Según su denuncia, el médico tratante, identificado como el doctor Zeus Benítez, insistió en administrarle una inyección a pesar de que el paciente advirtió ser alérgico a los medicamentos AINE (antiinflamatorios no esteroides) y a otros compuestos no especificados.

El médico aseguró que el medicamento aplicado, metamizol sódico, no era un AINE. Sin embargo, tras recibir la inyección, el paciente comenzó a presentar signos de intoxicación, incluyendo inflamación facial y malestar general.

Ante el malestar y los indicios de intoxicación, regresó de inmediato al ISSSTE, donde fue canalizado y tratado para contrarrestar los efectos adversos del fármaco, sin embargo, destacó la pésima atención ya que en tuvo que ser tratado en un pasillo del hospital.

Derechohabiente denuncia intoxicación tras atención médica en el ISSSTE de Chetumal / (Foto: Cortesía)

“Me canalizaron en una silla del pasillo. Somos tratados como ganado, pero eso sí, nos descuentan quincenalmente sin falta”, expresó en su denuncia. Además, criticó la atención tardía y la falta de sensibilidad del personal médico.

El paciente destacó que inicialmente solo se le otorgó un día de incapacidad laboral, pero tras las complicaciones, esta se extendió a tres días. Sin embargo, los efectos secundarios, como inflamación en los ojos, persistieron.

"En fin si van al ISSSTE vallan desde un día antes lleven su casa de campaña para que los atienden al día siguiente alas 5 pm", finalizó su publicación hecha en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades del hospital no han emitido una declaración oficial respecto al caso.