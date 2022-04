Por las nubes, precio de medicinas contra el cáncer por desabasto

El precio de algunos medicamentos contra el cáncer aumentó hasta 50% debido al desabasto de los fármacos especializados. Uno de los casos es Leunase, que hasta hace unas semanas costaba entre dos mil y tres mil 200 pesos: actualmente, se adquiere en seis mil.

Joselyn Vera, directora de Fundación Aitana, explicó que esta medicina se receta generalmente al inicio del tratamiento. Por cada sesión se aplican de dos a cuatro ámpulas, que se repiten tres veces a la semana. El precio por paciente puede llegar a rebasar los 36 mil pesos.

Este no es el único medicamento que se encuentra en desabasto. Las farmacéuticas notificaron la falta de producción de la Mercaptopurina, que se usa para tratar la leucemia linfocítica aguda y la leucemia mieloide crónica.