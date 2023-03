Desaprobación de AMLO marca récord en febrero

La desaprobación al presidente Andrés Manuel López Obrador va al alza en la recta final del sexenio con un nuevo máximo histórico registrado en febrero, de acuerdo con la nueva encuesta de El Financiero.

El ejercicio realizado a 100 mil personas de todo el país durante el mes pasado arrojó que 46% de los encuestados desaprueban el trabajo del presidente.

El 2023 no ha sido el ‘año de la popularidad’ para López Obrador, pues apenas en enero su desaprobación se ubicó en 45% (un máximo histórico en ese entonces).

Los mexicanos también lo ‘reprueban’ en estos temas:

La misma encuesta mostró que la opinión desfavorable sobre la corrupción (la que prometió ‘barrer de arriba para abajo’) aumentó a 45%, un punto porcentual más que en enero.

Como paréntesis, la opinión desfavorable sobre la corrupción aún está lejos de los máximos que registró en 2022, cuando alcanzó hasta 52 por ciento en mayo de ese año.

Los y las mexicanas también se han puesto más ‘pesimistas’ sobre la situación del país bajo el Gobierno de López Obrador. En febrero, el porcentaje de personas que ven que México va por un mal camino fue mayoría. Ese grupo ha ido creciendo desde diciembre de 2022, cuando se ubicó en 28%; en enero, subió a 31%, y en febrero, a 35%.

La opinión negativa sobre la economía se mantuvo en un nivel muy similar al del mes anterior, al moverse de 52 a 51%. Y hablando de ese tema, el Banco de México (Banxico) actualizó este miércoles a la baja sus pronósticos para 2023.

Para este año, se calcula que el Producto Interno Bruto avance entre 0.8 y 2.4%, con una estimación central de 1.6%. El Banxico también ‘pasó la tijera’ a sus pronósticos para 2024, cuando se prevé un avance de entre 0.8 y 2.8%, con una estimación central de 1.8%.

Es muy importante que concienticemos el momento en el que estamos viviendo, ya que es un momento en el cual tenemos que valorar que la desaprobación hacia el presidente es cada vez una situación más negativa ya que por ahora se marca en un 46 por ciento.

Y eso es un indicativo de que la población mexicana, es decir la mayoría de los mexicanos, ya están entendiendo que los han estado tratando como si fueran unos “bobos”, unos “tontos”, esto debido a la increíble desubicación racional que las autoridades han demostrado, ya que hablan de proyectos que son irrealizables, como el Tren Maya, así como también del famoso Plan B.

Por todo esto es que se visualiza que en las próximas elecciones la oposición ganará la carrera de diputados, lo que les causará un gran disgusto ya que perderán la oportunidad de seguir haciendo cosas negativas, como lo es el no poder tener en sus manos la autorización del gasto del dinero del pueblo, dinero que debe ser aprovechado para beneficio del pueblo.

Y ese será el momento para revocar todas las malas decisiones que no han sido analizadas, ni aprobadas por los expertos, que deben estar a cargo de proteger a la Constitución que rige a nuestra querida República Mexicana y que fue producto de dos Revoluciones, en las cuales se marcaron los puntos más importantes como lo son “Tierra y Libertad”, con Emiliano Zapata y como otras acciones que iban en contra de la libertad y que en su momento fueron defendidas por Pancho Villa.

Queda claro que el respeto y lealtad a la bandera y a la Constitución, han sido la base para que México pudiera gozar de un crecimiento como el que tuvo desde los años cuarenta hasta el año 2000, tiempo en el que llegó el señor Fox, y fue en este gobierno donde solo se dedicaron a desmantelar a las organizaciones serias, estables y responsables de guardar y hacer guardar el respeto a la Constitución y a sus Leyes, las cuales en la historia de México han sido siempre intocables.

Las Cartas de Alazraki en Atypical

Estimados odiadores de Andrés:

Con todo el cariño del mundo les escribo mi carta semanal y la razón que la escribo, esta carta, es para agradecerles al mil por ciento su asistencia al Zócalo o a los diferentes puntos de reunión en todo el país.

Su asistencia fue espectacular.

Su comportamiento fue excepcional.

Pero este no es solamente el motivo para escribirles, el verdadero motivo de escribirles mi carta semanal es para compartir con todos ustedes algunas reflexiones que tuve en el camino.

En primer lugar lo que me llamó mucho la atención y me indigno de una manera gigantesca fue las dos sorpresas que me lleve en la plancha del zócalo.

Vi como todo Palacio Nacional estaba protegido por unas murallas de fierro imponentes.

Pensé y me dije a mi mismo, oye mi mismo, te fijaste que la titina Sheinbaum mandó proteger al Palacio Nacional creyendo que nosotros somos iguales a ellos.

Y luego después de que no habían pasado ni 3 minutos, volteo a ver el asta bandera de la plancha y PUM, otra sorpresa, tampoco había bandera.

Ahí me pregunté ¿Por qué titina tiene tan mala leche?

Quien se cree titina para no ondear la bandera.

Su resentimiento es tan grande que no lo puede esconder.

Después de este show les quiero compartir los pensamientos que pasaron por mi cabeza.

Por qué Andrés vive en un palacio rodeado por más de 100 empleados, cuando dijo que no viviría en Los Pinos porque son muy suntuosos, ¡Imagínense!

Después oigo un chiste que se repitió varias veces en las redes este domingo.

¿Están sentados?

Pues resulta que un idiota de Morena, colaborador de titina, se echó el tirito de anunciar que habíamos asistido a la marcha alrededor de 90 mil personas.

¿Lo pueden creer?

Solamente 90 mil, cuando fuimos un poco más de 500 mil.

Ellos como no saben perder, tampoco saben contar.

Y estos de Morena son tan basuras que cuando tienen un evento en el zócalo y este evento se medio llenó, esos mismos bocones presumen diciendo que fueron a ese evento unos 300 millones de personas.

En fin queridos amigos, lo que para nosotros fue una gran fiesta, para los Morenos fue un gran velorio.

Como que ya presienten que van a cavar su propia tumba.

Y ya para terminar:

Después de 4 días, escuchando las sandeces del presidente en la mañanera, les comparto mis conclusiones.

Andrés esta neurótico por la asistencia de todos nosotros a la marcha.

La asistencia de nosotros fue un terrible golpe a su ego.

Tengo la impresión que Andrés sabe lo que yo sé, que van a perder el Estado de México y también Coahuila.

Y en la presidencial van a arrancar empatados o Morena 3 puntos abajo.

Su Plan B no va a pasar en la Suprema Corte de Justicia.

Su pin… Tren Maya no lo va a terminar.

Su Refinería arrancará con muy poquita producción.

Y su Aeropuerto, otra basura, sin ser usada.

Sabe que puede perder la elección en el 2024.

Y desde ahora ya está pensando en un plan maquiavélico para robarnos el triunfo de esa elección.

Y lo peor para él, sabe que en el 2025 pudiera estar en una chingada muy diferente a la que él vive.

Una chin… tras las rejas.

Conclusión: los hará creer que esta de muy buen humor estando de pésimo.

No va a dormir bien.

Y para el colmo de su delirio irá de mal en peor.

Tengamos los ojos muy abiertos.