Carrillo Puerto, descartado como Pueblo Mágico

FELIPE C. PUERTO.- El municipio de Felipe Carrillo Puerto no obtendrá la denominación de “Pueblo Mágico” porque no cuenta con el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) actualizado; el plazo para el registro venció ayer.

De acuerdo con la Guía de incorporación a Pueblos Mágicos, los interesados deben cumplir con 10 requisitos, entre ellos los ordenamientos actualizados con enfoque turístico, durante la administración actual del municipio, que incluye el PDU.

Martín Alonso Ek Cam, director de Desarrollo Urbano y Ecología municipal, informó que será hasta el 2 de febrero cuando se realizara una sesión de Cabildo “para ver si queda aprobado” el documento, de no ser así, se seguirá prolongando el PDU.

Añadió que actualmente tiene un 99% del documento, sólo está pendiente la presentación a la sociedad, que se haría en los bajos del Palacio Municipal, y en la página web oficial del Ayuntamiento, a fin de que puedan hacer observaciones o sugerencias para el mejoramiento, siempre y cuando tengan cierta capacitación y conocimiento en el área.

Posteriormente, dijo, se le notificará a la empresa, para que a su vez, diga si se puede o no realizar el cambio.

“El PDU es un instrumento normativo que permite regularizar el crecimiento desordenado que hoy tiene la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, en cuanto a situaciones de construcción, obras públicas, equipamiento en áreas públicas y notificaciones de predios por mencionar algunas”, indicó.

¿Quién hace el PDU?

La empresa Socio Génesis A.C., es la encargada de realizar el PDU y la que tomo en cuenta puntos generales como: imagen urbana, vivienda, equipamiento urbano y salud, entre otros.

Sin embargo, en su desarrollo participan la Secretaría de Infraestructura y Transporte, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y un Comité que conforman 18 personas entre autoridades municipales, especialistas y sociedad civil.

“El 18 de diciembre la empresa nos entregó el producto para la primera revisión y se convocó al comité para la presentación del mismo, de igual forma se envía digitalmente una copia a todas las dependencias, en esa ocasión se realizaron ciertos cambios, se le notificó a la empresa y el día 19 de enero fue la primera sesión como comité donde se presentó el PDU con los cambios realizados”, indicó.

En su oportunidad, Miguel Arrollo Sánchez, director de Turismo municipal, informó que Carrillo Puerto había pasado la primera etapa de incorporación “muy bien” y trabajaban en la segunda, con un avance de más del 90%.