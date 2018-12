Mauricio Góngora no irá a prisión domiciliaria

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- La fiscal anticorrupción Rosaura Villanueva Arzápalo dijo que las probabilidades de que Mauricio Góngora Escalante, obtenga una prisión domiciliaria son reducidas por lo que deberá seguir sus dos procesos desde la cárcel de Solidaridad.

“Se hicieron dos peticiones de la defensa respeto al traslado, la primera en el sentido que no sea trasladado a Playa a pesar de que tiene dos carpetas de investigación por peculado ahí. Posteriormente hizo otra petición de que requeriría su traslado para seguir los procesos pendientes en el Centro de Retención de Playa. Pero de la prisión domiciliaria No. Y es casi imposible que se dé”, consideró Villanueva Arzápalo.

Al ex alcalde lo investigan por dos casos, uno que tiene la carpeta 227/2017 por una afecta-ción de 245 millones de pesos, y ora por 229/2017 por cinco millones 292 mil pesos 375.93, ambas por peculado en detrimento del Ayuntamiento de Solidaridad.

El director jurídico del Ayuntamiento, René Medrano Ríos, informó que el Ayuntamiento, víctima del quebrando demandando, ha seguido coadyuvando con la Fiscalía Anticorrupción pero desde que inició la actual administración en octubre pasado no le han requerido más pruebas que refuercen las denuncias que el gobierno pasado inició.

“Hasta ahora no me han notificado nada, pero quizá mañana me informen de alguna audiencia para la continuación del procedimiento, hay que recordar que hay amparos de Mauricio Góngora, que causado lentitud en el proceso, pero si su defensa busca atenuar las medidas cautelares, esto es intercambiar la reclusión por un arresto domiciliario nos tendrán que llamar como Ayuntamiento para celebrar la audiencia correspondiente”, dijo.

Agregó que el aparato jurídico de la Comuna sigue coadyuvando para que sea restablecido o se repare el quebranto, “pero si en algún momento nos solicitan mayores pruebas pues obvia-mente buscaríamos aportarlos bajo la estrategia de la Fiscalía, pero hasta ahora no nos han notificado”.