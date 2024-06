Descartan que prejuicios contra LGBTQ+ influyeron en resultados electorales en Q. Roo

La comunidad de la diversidad sexual consideró que en los resultados electorales que se dieron en Quintana Roo, no influyeron los prejuicios, luego de que solo uno se perfile como virtual candidato electo.

Linger Méndez, activista de la comunidad de la diversidad sexual, comentó que solo Saulo Aguilar, de la coalición Morena-PVEM-PT, ganó la diputación local por el distrito 15.

Señaló que, durante la votación, el electorado o se fijó en la orientación sexual de los candidatos, sino que el voto fue hacia los partidos políticos, por lo que descartó que dichos resultados sean resultados de la homofobia.

“Hubo gente que se fue por el partido, que no le importó el candidato y hubo quienes sí se fijaron en el candidato, pero sin mayor relevancia. Ambos factores influyeron para estos candidatos, pero no veo homofobia como tal, sino que hubo gente que votó por el partido y que no le interesó quién era el candidato”.