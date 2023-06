Descartan retiro de alertas de violencia de género en tres municipios de Q. Roo

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) descartó que haya condiciones para el retiro de las alertas de violencia de género en tres municipios de Quintana Roo, aunque tampoco para emitir nuevas.

María Fabiola Alanís Sámano, titular de la dependencia, consideró que, pese a los adelantos que ha mostrado el estado, no hay condiciones para retirar dichas alertas.

“Quintana Roo está por debajo de la media nacional en violencia en general y bueno, eso no quita que no estemos pendientes de atender las recomendaciones de la alerta (...) El objetivo no es quitar la alerta en ningún lado, el objetivo es garantizar a las mujeres condiciones de seguridad libres de violencia”.