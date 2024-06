Descartan riesgos en zonas potencialmente inundables en Carrillo Puerto

La coordinación de Protección Civil de Felipe Carrillo Puerto, descartó que por el momento haya algún riesgo en las dos zonas propensos a inundación por escurrimiento, pese a las constantes lluvias que han caído en la zona maya.

Ángel Sulub Hernández jefe de la coordinación de Protección Civil municipal, aseveró que, de acuerdo a los datos históricos y estudios geográficos, son dos lugares inundables, el cual se trata de la zona sur, que abarca más de cinco comunidades, inicia desde X – Hazil Sur y termina hasta Santa María Poniente; la norte conocida como la zona de los chunes, que contempla más de ocho comunidades.

“Tenemos un trabajo de constante monitorización en esas dos zonas, sin embargo, hasta el momento no hay mayor repercusión, sin embargo, eso no quiere decir que no puede haber alguna problemática, dependerá del tiempo y como esté repercutiendo el agua en otros Estado “, sostuvo.