Descubre todo sobre Tomorrowland en Tulum: Precios y fechas del evento

Se acerca el gran día para los amantes de la música electrónica, ya que Tomorrowland se prepara para deslumbrar en la paradisíaca Tulum. Este festival icónico es conocido por cautivar a los asistentes con sus escenarios míticos, juegos de luces deslumbrantes y espectáculos de fuegos artificiales, creando una experiencia inolvidable.

Pero no solo la producción es impresionante, los propios asistentes contribuyen a la magia luciendo atuendos impactantes que añaden un toque especial a la atmósfera. Además, los DJs encargados de poner la música conocen cómo impactar los sentidos de todos los presentes.

En el cartel estelar incluyen a Nina Kraviz, Maceo Plex, Vintage Culture y Cellini.

"Tomorrowland presents: CORE Tulum" returns for two nights in 2024 for a world premiere of the brand-new CORE stage on January 13 & January 20. Register now for the Pre-Sale on https://t.co/TCvnC5Oi6y pic.twitter.com/7wxhA7CpfG