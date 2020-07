Desde el foro Shakespeare, llevan Destino: Uganda a plataformas digitales

Cancún.- Una de las obras que busca ser un éxito en el foro Shakespeare de la Ciudad de México es Destino: Uganda, protagonizada por Irán Castillo y Claudio Lafarga, la cual llega al streaming en estos tiempos de confinamiento. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, Claudio comparte los detalles de esta nueva forma de hacer teatro.

“Es una obra dirigida y escrita por Eduardo Mateos, estaremos dando funciones a través de la plataforma del foro Shakespeare, los domingos 9 y 16 de agosto a las 8:30 de la noche”, destacó Claudio, quien se dijo encantado de la mutación que ha logrado el teatro a plataformas digitales.

“Me gustó el guión cuando lo leí, tras la invitación que me hizo Irán Castillo, pero me gustó más el hecho de adaptarnos, el teatro se ha caracterizado a lo largo de los años como el primero en morir luego del cine y de la televisión; pero no, sigue buscando maneras de sobrevivir a pesar de todo y para quienes amamos el teatro es padrísimo. Hemos tenido ensayos vía Zoom, analizamos el texto, cada quien en su casa y nos vemos pocas veces para hacer los trazos, es algo muy interesante, el reto es generar esa verdad, esas emociones que permean una despedida inevitable”.

Feliz por recuperar su trabajo

Tras la pandemia los eventos masivos fueron los primeros en cancelarse y serán los últimos en regresar; sin embargo, esta modalidad reactiva de manera favorable la economía en la industria teatral.

“He leído mucho como ha cambiado el teatro en otros países a raíz de la pandemia y es interesante ver cómo nos estamos poniendo creativos como humanidad para seguirle dando sentido a nuestras vidas y eso ha sido lo más interesante de este proyecto. Ya me hacía mucha falta mi chamba, me pararon una serie gringa para Netflix, y este proyecto me regresa a lo que más disfruto hacer que es actuar y en este tiempo de confinamiento todos hemos recurrido a conciertos, series, películas, exposiciones, los museos han abierto sus puertas en línea, es una nueva modalidad de encontrarnos socialmente, además por la reactivación económica que representa, además que abre nuevos públicos, antes eran espectáculos de élite, ahora está al alcance de todo el mundo en esta modalidad”.