Desde la Asociación de Arrendadoras de Vehículos en Privados en Quintana Roo lamentaron que en comisiones los legisladores del Congreso del estado desecharán la iniciativa para tipificar el robo de automóviles al sector, para permanecer como abuso de confianza, por lo que pedirán ser escuchados ya que los casos van en aumento

Alma Reynoso Zambrano, presidenta de dicha asociación, detalló que en días pasados los legisladores de la Comisión de Justicia desecharon la iniciativa, por lo que ahora pedirán reuniones para ser escuchados y conozcan la situación que están atravesando, además de que la propuesta está basada en una reforma que se aprobó en Sonora, por lo que les sorprende el revés por parte de los representantes del Congreso del Estado.

“Tenemos un año en el que los robos de los vehículos que son arrendados en la entidad va al alza, sin que se pueda castigar ya que al haber un contrato y se entregan las llaves de buena fe, se considera como abuso de confianza, es por ello que la iniciativa se ingresó con la finalidad de que sea castigado con cárcel”, explicó.

En la propuesta se exponía una pena de cuatro años de prisión a quienes cometen este delito, esto mediante cambios en el Código Penal.

Desechan iniciativa para tipificar el delito de robo de autos arrendados en Q. Roo / (Foto: Edgar Balam)

De acuerdo con datos de la asociación de arrendadoras de automóviles, las pérdidas que se registran ascienden a los 130 millones de pesos al año, debido al robo de coches, y que al ser un delito no reconocido las aseguradoras no pagan la pérdida total del vehículo, además de que más de 60% de las unidades no logran recuperarlas.

“Tan solo el fin de semana sufrieron 11 robos de vehículos, que se suman a la problemática que vienen denunciado desde el inicio del año, por ello vamos a seguir insistiendo hasta que deje de considerarse esta situación como abuso de poder”, comentó.

De acuerdo con el diputado Hugo Alday Nieto, justificó que la iniciativa se desechó ya que no puede considerarse como robo ya que hay un contrato y la voluntad de entregar el automóvil, por lo que de analizarse debe ser en la parte administrativa y no en el código penal.