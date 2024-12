La Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo (Uqroo), campus Playa del Carmen, concluyó clases con el 15% de deserción escolar debido a varios factores, relacionados con la falta de recursos económicos de los estudiantes.

Horacio Pablo Espinosa Coria, director de la División Multidisciplinar Playa del Carmen de la Uqroo, informó que buscan alternativas para que los jóvenes que ingresen puedan mantenerse, con iniciativas de transporte para llegar al sitio.

“Tenemos una deserción promedio de los cuatro programas educativos del 15% aproximadamente. Los motivos son muy diversos, estamos hablando de tiempo para poder dedicarle a los estudios cuando muchos de los jóvenes están trabajando, y eso dificulta poder avanzar a la licenciatura y el costo que puede implicar el traslado” , dijo Espinosa Coria. Alrededor de 700 alumnos toman clases en la Uqroo Playa del Carmen, un campus con más de una década de operar.

Se imparten cuatro licenciaturas: Derecho, Gobierno y Gestión Pública, Ingeniería Empresarial y Administración Hotelera. Luego de la pandemia, las autoridades universitarias determinaron no cobrar derechos para la inscripción, por lo que la educación en la Uqroo es prácticamente gratuita.

Aunque, de acuerdo con el entrevistado, hay otros factores que alientan a la deserción escolar, como la falta de transporte para acceder al sitio. La pasada administración municipal adquirió dos autobuses para brindar servicio de manera exclusiva a los estudiantes; no obstante, estos no han podido operar porque no se destinó dinero para el combustible. Según lo adelantado por las actuales autoridades municipales, prevén echar a andar los autobuses para el próximo año.

