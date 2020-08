Desmienten rumores sobre llegada de plaga de langosta a Quintana Roo

El presidente del Comité de Sanidad Vegetal de Quintana Roo, (Cesaveqroo) Evaristo Gómez Díaz, descarto la posibilidad que la plaga de langosta que azota regiones de África y Asia, llegue al país y mucho menos a territorio quintanarroense.

“Debido a que en redes sociales han circulado videos y noticias en las que se alerta sobre la posible llegada a México de la langosta del desierto y de la sudamericana, especies que en los últimos meses han devastado cultivos en diversos países, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) aclaró que no existen posibilidades de que esto suceda”, comentó.

Ante ello pide a los agricultores del estado, principalmente dedicados a la siembra de maíz y caña, no dejarse engañar con rumores falsos.

Se trata de la langosta del desierto, la cual azota regiones de África y Asia, además de las noticias de la langosta centroamericana, y reportes de la presencia de estos insectos en Argentina y Chile.

“Ante lo anterior, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), ha informado a los Comités de Sanidad, que ninguna de estas plagas podría llegar a México ya que no migran de un continente a otro y que los países en donde habitan son regiones biogeográficas con barreras y climas distintos, lo cual hacen difícil su migración”, comentó.

Dijo que la langosta que se presenta en el sureste del país, principalmente en la Península de Yucatán, tiene un periodo cíclico que aparece cada año y actualmente la zona norte de Quintana Roo es la más vulnerable ya que cuenta con áreas de reserva forestal y áreas naturales protegidas donde es difícil el acceso por la geografía del terreno.

Ante ello es indispensable establecer medidas fitosanitarias que favorezcan la detección y control oportuno de dicha plaga, en especial en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas, Solidaridad y Tulum.

El responsable de la sanidad vegetal en el Estado recalcó que la langosta centroamericana no migra de un continente a otro, no obstante, existe el riesgo de que las poblaciones de ese insecto que ya existen y que no se detecten y combatan en los países de la región, principalmente Guatemala, El Salvador y Belice; puedan invadir el sureste de México debido a que esos países tienen un estatus sanitario bajo.

Langostas pueden invadir un estado en menos de una semana

Por lo que junto con el Senasica trabaja de manera coordinada con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y sus pares de Centroamérica con la finalidad de conocer la situación de la plaga en la región y tomar las medidas preventivas correspondientes.

La langosta centroamericana es un insecto que puede alimentarse de hasta 400 especies vegetales, tiene alto potencial reproductivo y su comportamiento tiende a la formación de bandadas, integradas hasta por 80 millones de individuos por kilómetro cuadrado, por lo que pueden devorar 100 toneladas de alimento verde en un solo día.

Los grupos de langostas se desplazan a una velocidad de 20 kilómetros por hora, lo que les permite invadir un estado en menos de una semana, por lo cual representa uno de los principales riesgos fitosanitarios para el sector agrícola en los estados del sureste y Golfo de México.