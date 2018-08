Video viral cometiendo actos inmorales hunde a un taxista

Fernanda Duque/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- Carolina salió tarde de su hogar, había cuidado a su bebé toda la mañana sin fijarse de la hora, por lo que decidió tomar un taxi para llegar más rápido hasta el lugar donde la esperaba su esposo; sin embargo, nunca imaginó que esa decisión le ocasionaría una terrible experiencia.

Abordó la unidad número económico 7003, se sentó en la parte delantera del vehículo, pues en el asiento de atrás iban una mujer y su hija, quienes bajaron unas calles adelante. Durante el trayecto, de repente se sintió incómoda, la mirada constante del chofer del sindicato “Andrés Quintana Roo” la hizo desconfiar, pero aun así volteó y al hacerlo, se dio cuenta que el chofer tocaba constantemente sus partes íntimas.

“No me percaté de inmediato, bajaron la señora y su hija, pero no me había dado cuenta de lo que estaba haciendo, igual y tenía rato haciéndolo”, relató.

Lo primero que hizo fue mandar su ubicación y notificar a su esposo lo ocurrido, quien le sugirió que grabara a su agresor y que se bajara inmediatamente y así lo hizo. El video que tomó en poco tiempo, se compartió en redes sociales por más de dos mil usuarios, quienes junto a ella, denunciaron la falta del taxista.

"Cuando me bajé estaba indignada, llegué con mi esposo y le dije que tenía muchas ganas de llorar".

“Cuando yo hice mi denuncia, ya lo habían reportado dos veces porque vieron mi publicación. Cuando me bajé estaba indignada, llegué con mi esposo y le dije que tenía muchas ganas de llorar, tenía miedo, pero decidí reportarlo, pese a que igual y no le hacían nada”, dijo Carolina, quien mencionó que además de la mala experiencia, el taxista le cobró más de 15 pesos sobre la tarifa regular.

La denuncia fue hecha a través de la página de Facebook de denuncias del sindicato, así como por mensaje de WhatsApp. Luego de casi 24 horas, la secretaría del Trabajo del gremio comunicó que el operador, identificado como F.Y.R.R., con número de gafete 42318, fue despedido y dado de baja.

“Ingresó al gremio el 25 de octubre del 2012, y en su expediente ya contaba con faltas administrativas, entre ellas por discutir y alterar la tarifa autorizada”, explicó Miguel Sosa Burgos, titular de la secretaría.