Después de la tormenta, viene la calma

En realidad lo más importante es que entendamos que por el momento está en riesgo el bienestar de la humanidad, por lo que es indispensable se comiencen los preparativos para lograrlo y para que podamos vislumbrar un buen futuro, ya que por ahora no vemos, o no percibimos, de parte de todas estas gentes que puedan hacerlo, y que el ex presidente quien tiene tal resentimiento y está actuando, tras bambalinas, porque quiere acabar y destruir la gran república llamada México.

Lo que no podemos concientizar es que nadie de sus seguidores piense en el futuro, porque no hay futuro en un país donde no se respeta nada, donde no hay garantías para que las nuevas generaciones puedan disfrutar y se les garantice un futuro.

Los mexicanos hemos pasado por revoluciones, por invasiones, desde los franceses quienes trataron de invadir al país, y los americanos que lo hicieron, donde México supo unirse, basados en un gobierno que respetaba el futuro de los mexicanos, ahora no podemos concientizar que exista la posibilidad de garantizar un futuro para el país, ya que todas las fórmulas y beneficios que emanaron de las revoluciones, como “tierra y libertad”, han sido sistemáticamente aniquiladas por la visión de estos enemigos de la libertad.

Como pueden hablar de la esperanza, cuando no hay cambios positivos para que exista, cuando no hay un camino hacia el futuro del país y para todos los que lo conformamos, hablan de soberanía pero están destruyendo el pacto de la Federación, el cual se basa en el respeto a la soberanía de los Estados, y solo están tratando de poner, o de imponer, un estado de muerte, de odio y de destrucción.

Esa es la realidad que estamos concientizando y que está pasando en este país, donde se ha ido violado, en todos los sentidos y en todos los aspectos, la Constitución, el nacionalismo, el respeto de la Carta Magna y del Estado de Derecho, cómo puede un señor, destruir con trucos una gran nación, ya que hemos visto como no respetó el sagrado voto y decisión del pueblo, ya que para que exista la democracia, tiene que haber demócratas, para que exista un futuro, tiene que haber estrategias que sirvan para blindar a los países de acciones como las que estos buitres quieren, o están, imponiendo, no podemos dar crédito al resentimiento de un demonio que ha provocado circunstancias tan negativas como en las que estamos ahora, es una triste realidad confirmar la destrucción de una de las repúblicas que habían logrado salir adelante de una manera completamente cierta, positiva, en la que se construyeron los principios de nuestro México, eso es inaceptable, no puede ser que estas gentes quienes no tienen la capacidad de respetar la soberanía de un país y están destrozado el pacto de los Estados soberanos e independientes, sí exigen el respeto de otros países hacia la soberanía de México, con esto solo están tratando de crear una situación tan burda y tan vulgar, como la que han iniciado.

No es posible que los “ex mexicanos” no hayan entendido la realidad de lo que estamos confirmando día a día, que no se tienen límites, ni respeto hacia nuestras tradiciones, hacia nuestra cultura y hacia nuestro país y patria.

Todo lo que han iniciado y creado serán las bases para que los mexicanos se ubiquen racionalmente y así, todos unidos vayan en contra de todos los traidores, y esa misma sorpresa ha sido con el Ejército, es difícil creer que ellos no hayan concientizado sus deberes, ni cumplido con sus juramentos, es algo que realmente nos deprime y nos preocupa, esa sed, ese odio inconcebible en el que sus “ideales” han logrado convencer a la bola de incultos masiosares mexicanos.

Por lo tanto hacemos un llamado a las fuerzas del respeto y a las huestes celestiales, para que México encuentre el camino correcto para iniciar la reconquista de nuestra nueva patria, la realidad es sencilla, es simple, ya que ahora parece que están todos violando el derecho de respeto al futuro.

“El que a hierro mata, a hierro muere” y están provocando una reacción tal, que debemos recordarles que “el pueblo unido, jamás será vencido” y menos por estos hijos de su…

¡Despierten mexicanos! ¡Salvemos al país! y que viva la acción coordinada para darles la espalda a los enemigos y poder iniciar investigaciones a nivel internacional, a toda esta bola de ladrones.

“Después de la tormenta, viene la calma”, hagamos lo necesario para que después de esta tormenta nunca más se vuelva a repetir la triste historia que estamos viviendo.

La esperanza de México son el FBI y la DEA, ya que son las armas especiales para actuar en momentos críticos.

Carta dirigida a los senadores dictadores de la 4T (fuchi caca) Carlos Alazraki

Antes tengo un pequeño prólogo: Cuando te dan a escoger entre un brillante y la mier… y te decides escoger a la mier… perdiste tus facultades mentales, proverbio chino del año 771, antes de Cristo.

Bien Vamos a la carta: Senadores dictadores, en primer lugar les quisiera agradecer por hacerme reír mucho cuando el señor Fernández Noroña le tomó juramento a la señora Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Verdaderamente fue genial ver a Fernández Noroña, presidente del Senado, tomándole el juramento a la rata de la señora de la Piedra para esta comisión.

¡No manchen! ¡Qué imagen! ¿De verdad están locos?, escoger a una inepta en lugar de un brillante, obsequiarle la reelección a la persona más inepta del mundo mundial, es no tener ma..., simplemente porque ustedes como borregos obedecen al presidente Andrés.

Les valió ma… la recomendación de no ponerla en la terna.

Les valió ma… que la Piedra haya sido la peor presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la historia.

Poco les importó que ella es simpatizante de su partido y que no calificaba para ese puesto.

Poco les importó que entre 15 participantes la Piedra haya quedado en último lugar de las evaluaciones.

Les valió ma… que la Piedra haya sacado uno sobre 10 de calificación, les repito uno sobre 10.

Que esa ratera haya falsificado una carta de recomendación de un sacerdote y que a los 20 minutos este ministro de la iglesia aclaró que jamás había escrito dicha carta.

Tampoco les importó que este asco de ser humano, jamás protegió, ni protestó, por las masacres de este país, sobre todo a los asesinatos de gente inocente.

También se les olvidó que hace 5 años cuando la eligieron, a esta porquería de ser humano, dos senadores de Morena desaparecieron el día de la votación para que ella gane ilegalmente.

Y dentro de este contexto, ustedes en lugar de escoger a dos brillantes candidatas, como NashIelli Ramírez o Paulina Hernández, decidieron como borregos acatar las órdenes de su pastor principal y de su gato.

Senadores borregos: además de este robo ustedes se robaron a dos bastardos del desaparecido PRD, amenazaron a un senador traidor del Movimiento, eh, del Movimiento Ciudadano y el colmo, obligaron, amenazaron y chantajearon al Junior Yunes para que traicione a su partido, so pena de ir a la cárcel.

Además hasta ahora han aprobado seis reformas que ni siquiera han leído, es más son tan ignorantes que desconocen el daño que le acaban de hacer a sus propios hijos, sus propios nietos y a sus familiares.

Pero sobre todo, son tan bestias, que no tienen ni idea del daño que le han ocasionado a nuestro México.

Senadores borregos dictadores: qué pena que sean tan pequeños y tan idiotas, qué tristeza la forma que han retrasado el progreso de los mexicanos.

Qué pena que no piensen, y sobre todo, por unos miserables centavos de dinero y de poder.

Senadores, basura de la 4T, la buena noticia es que en esta tragedia falta muy poco para que se mad… con todo entre ustedes, se dividan y desaparezcan del mapa político más rápido de lo que ustedes creen.

Y por último senadores borregos, les tengo una noticia, abróchense sus cinturones, en 45 días les llega Trump.

¡Adán Augusto humillado! Lilly Téllez lo deja en vergüenza en el Senado

Qué impresionante el miedo que les causa una casilla para votar, qué impresionante cómo se les desfiguró la cara cuando vieron una casilla para el voto libre y secreto.

Qué impresionante, cómo le tienen miedo a la transparencia y a la democracia, no existe libertad si no hay secrecía, el voto libre solo se garantiza con la secrecía de esa mampara.

Si todo lo que han dicho y todo lo que han argumentado fuera cierto, ustedes mismos dirían bienvenida la mampara, con gusto la mampara, porque bien saben que no hay secrecía si no con esa mampara, porque los obligan a tomarle foto al voto para mostrarlo.

Los amenazan, los extorsionan, su propio coordinador Adán Augusto López que acaba de dar el argumento más ridículo que he escuchado en el Senado, verdaderamente por eso se ríen de ustedes a carcajadas en Harvard, dijo el senador Adán Augusto López que no a la casilla que porque después puede alguien traer un burro aquí, por eso se carcajean de ustedes en Harvard, qué ridículos son, eso no es un argumento.

El para garantizar la libertad, la libertad del voto, lo único es la secrecía y ya sé que se están empezando a curar en salud, ya están empezando a decir que si muestran su voto es porque lo hacen alegremente y en libertad, no, no, no, no, como Adán Augusto López no tiene los votos suficientes el último recurso que tuvo fue obligarlos a que vengan aquí y enseñen el voto.

No se dejen humillar porque hay uno que otro de ustedes que saben que votar por Piedra es vergonzoso, no se dejen maltratar así, no se dejen humillar asín o sea ya sabemos que a la presidente no le interesan los cerebros de ustedes, nada más el dedo para que voten lo que ordenen.

Demuestren hoy que les queda algo de libertad, que tienen un cerebro, que tienen algo de ética y acepten votar en secrecía que es lo único que garantiza la libertad de la que se hablaba.

Y también, senador Adán Augusto López, que no está aquí ahorita, pero pues le van a decir, sea serio, no provoque más carcajadas en Harvard, qué cree que es esto, no venga con esas burradas, hablando de un burro, si usted mismo Adán Augusto López servía, ahí sí, al burro que estaba en Palacio Nacional.

Muchas gracias senadora Téllez García.

Pregunta sin respuesta

El desarrollo de las presentes líneas lo vamos a concretar diciendo: todo sistema de gobierno totalitario desconoce, atenta, destruye, impide y corrompe la justicia.

Hace milenios San Agustín de Hipona, quien siempre se distinguió por defender la libertad y la existencia de una sola voluntad, expresaba: “que la única diferencia existente entre una asociación política y una agrupación de delincuentes era la justicia”.

Aquellos sistemas cuya forma de gobernar sea absolutista es, según el parecer de San Agustín, una asociación de agraviadores de la ley que actúa y detenta el poder por encargo del líder, que resulta ser el jefe de esa proterva hermandad.

El primer paso de la Cuarta Transformación de la Nación cimentó la plenitud de su poder político en la realización de acciones tendientes a nulificar los verdaderos controles legales e institucionales, tan es así, que su líder Andrés Manuel López Obrador de manera vergonzosa expresó: “a mí no me vengan con el cuento de que la ley es la ley”.

Esa forma de prescindir los destinos de nuestra Nación por parte de quien fuera el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, convirtió su poder en un poder irresponsable, insensato y arbitrario o, lo que es lo mismo, ofensivo al Estado de Derecho, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a sus Leyes Secundarias.

Después de proponer y obtener su Reforma al Poder Judicial Federal, Andrés Manuel López Obrador, en sus tribunas mañaneras proclamó: “el pueblo sabio (que soy yo) ha actuado con una gran responsabilidad política, moral e histórica de todo aquello que ha acontecido”. Quedo así aperturado y expedito el camino para la impunidad política. Así quedó “jurídicamente” organizada la gobernanza del crimen al servicio de la voluntad de Andrés Manuel López Obrador y sus secuaces, como un Estado de excepción permanentemente liberado de los cotos que con anterioridad le imponía la Carta Magna y la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde ese preciso momento la Cuarta Transformación de la República se convirtió en un Estado exento de control e inmune a la ley y a la justicia.

Desde el Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador proclamó a los cuatro vientos que “a mí no me vengan con los cuentos de que la ley es la ley”. Nunca cambió en su forma de pensar para destruir a la justicia y a sus instituciones.

México en muy cercana fecha tendrá jueces, magistrados y ministros de todo talante, cualquiera que sea su moral y conocimientos. Ya lo dijo un general de tres estrellas “queremos formar una milicia de abogados, una milicia de la justicia, unida a los ideales firmes de la Cuarta Transformación de la Nación para llegar al Estado que cimentó nuestro caudillo López Obrador”.

La pregunta sin respuesta es ¿Porqué se perdió la regla general que refiere: “donde quiera que exista un derecho y ese derecho sea vejado habrá que hacer valer ineludiblemente una defensa imprescindible para tutelar absolutamente ese Derecho”?

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Escándalos de políticos de la 4T en aviones y helicópteros (El Universal)

El pasado martes 12 de noviembre se filtró en redes sociales un video donde se ve a Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, subir a un helicóptero para trasladarse desde San Lázaro.

El morenista fue criticado debido a que el hecho fue tomado como un exceso y falta de mesura, pues su partido le solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) austeridad para la elección judicial.

Ante las acusaciones, el coordinador de Morena en San Lázaro respondió que lo ha hecho desde siempre en casos de emergencia o urgencia, pero que nunca con recursos de la Cámara o el erario, sin embargo, no es el único legislador de la 4T que ha hecho uso de estos vehículos.

Adán Augusto López Hernández.

Otro de los funcionarios de la 4T que se han visto envueltos en polémicas debido al uso de aeronaves es Adán Augusto López y Luis Rodríguez Bucio.

En 2022, el entonces secretario de Gobernación y el comandante de la Guardia Nacional, respectivamente, utilizaron una aeronave del cuerpo policiaco para acudir a reuniones de seguridad en Coahuila y Sonora. Sin embargo, en esos viajes el ex secretario de Gobernación también participó en asambleas de carácter proselitista.

Lo que no sólo generó críticas sino que incluso llegó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) quien ordenó una investigación debido a inconsistencias en los horarios de las bitácoras de vuelo proporcionadas por la autoridad.

David Korenfeld.

David Korenfeld, ex director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), utilizó frecuentemente los helicópteros oficiales de la dependencia para trasladarse desde su casa hacia su trabajo o algún otro lugar en la CDMX.

De acuerdo con las bitácoras de las aeronaves de la Conagua, Korenfeld hizo uso en múltiples ocasiones de las aeronaves e incluso viajes con su familia.

En consecuencia, la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó al ex servidor público con una multa económica equivalente a tres veces el daño causado y beneficio obtenido por el uso del helicóptero, que asciende a la cantidad a 638 mil 653.33 pesos.

Armando Guadiana.

En 2021 el senador de Morena, Armando Guadiana, se vio envuelto en una investigación de Quinto Elemento Lab, donde lo acusaron de que algunas de sus empresas hayan sido beneficiadas con la condonación de adeudos fiscales.

El también empresario rechazó que se le hayan condonado impuestos de manera arbitraria y señaló que él tiene su propio avión privado, pero no a costa de los recursos del Senado.

Mencionó estar de acuerdo con la austeridad que predicaba el ahora ex presidente López Obrador, por lo que no siempre usa su avión; dijo que cuando viajaba para la CDMX lo hacía en avión comercial.

Abraham Alipi Mena.

Abraham Alipi Mena, el entonces subdirector de Administración de Servicios en Pemex, fue criticado por haber hecho uso de un transporte privado para viajar a Miami.

En 2021 se filtró una investigación de la Marina donde señalaron que el funcionario de Pemex había viajado a Miami al Super Bowl LIV, en un vuelo privado y financiado por empresarios petroleros.

Alipi Mena fue señalado por el uso de la aeronave, sumado a que acusaron que los empresarios con los que viajó estaban interesados en contratos con la petrolera mexicana.

Yeidckol Polevnsky.

Yeidckol Polevnsky, dirigente de Morena en 2019, fue exhibida haciendo uso de un avión privado en una gira de campaña en Tamaulipas.

La ex dirigente guinda aseguró que el uso de una aeronave privada era por su seguridad debido a que había recibido amenazas de muerte.

El video se viralizó en redes sociales y como en los otros casos fue criticada debido a la falta de austeridad por parte del partido en el poder.

Héctor Villegas.

Durante la gestión de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno de la CDMX, Héctor Villegas, consejero Jurídico y de Asuntos Legales de la CDMX, presentó su renuncia en 2019 por "motivos personales".

Más tarde en conferencia de prensa Sheinbaum Pardo anunció su salida y dio a conocer que el motivo de la renuncia del ex consejero había sido por abordar un avión privado de un empresario, lo que resultaba en un conflicto de intereses.

También trascendió en otros medios que Villegas abordó el avión presuntamente con toda su familia.

María Idalia Salgado.

Del mismo modo en 2019 la titular del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), María idalia Salgado Hernández, solicitó su renuncia por razones similares a Héctor Villegas.

Tanto en el caso del ex consejero Villegas como el de la ex titular de Invea generó polémica pues ambos habían hecho uso de aviones privados de un empresario, que se presume, era de Fernando Ruano, lo que representaba un conflicto de interés.

Secretarías del Bienestar “El Bautizo” (Brozo/Latinus)

Mis chamacos que bueno que siguen con nosotros porque estamos siempre en la investigación buscando primicias para ustedes por eso Latinus está empeñado en buscar cosas que a lo mejor les pueden sorprender, les pueden informar, los pueden hasta iluminar en una de esas.

Ya saben ustedes que estamos viviendo en un régimen pues en un régimen autoritario, estamos hablando de un régimen que podría irse hacia la tiranía y la dictadura, y este tipo de regímenes pues tiene reglas, tiene manuales, no, acuérdense ustedes, por ejemplo, que hace unos años alguien clamaba, eh, al diablo con sus instituciones, ah, bueno, las que quedaron hay que renombrarlas, hay que renombrarlas porque este tipo de regímenes cuenta con que la mayoría de los mexicanos somos una… una bola de pend… y entonces nos podemos ir con la onda de los nombres y nos pueden ellos guiar hacia donde quieren que vayamos, que finalmente es la desinformación y es el miedo y es la incertidumbre, no.

Bueno este régimen empezó este sexenio con a, empezó con el asunto de que la Secretaria de la Función Pública cambiará de nombre, porqué, porque de alguna manera la Secretaría de la Función Pública, con el perdón de todos ustedes, valió pa tres chin… el sexenio pasado, no sirvió para absolutamente nada, no, y entonces la rebautizaron como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, si, suena mam…, pero así lo pusieron.

Y entonces nos pusimos a investigar, entre creativos verdad, quienes estaban fabricando los nuevos nombres de las Secretarías, para ver por dónde nos quieren torear y llegamos, no a todas las secretarías, pero algunas y tenemos esas filtraciones.

Vean ustedes por ejemplo, de las Secretaria del Bienestar, verdad, ahora tenemos la Secretaria de la Defensa Nacional ya no va a ser la Secretaria de la Defensa Nacional, porqué, porque somos muy pen… y no entendemos, va a ser la Secretaría de la Defensa, y entonces van a decir oye porque la Secretaria de la Defensa, porque defiende pen…. Bueno pero la defensa de qué, pues a veces de algunos civiles y a veces de algunos marrulleros y a veces defendiendo algunos narcos.

La defensa, la Defensa y ya dejas de, dejas de pensar, no dejes que tu loca mente te domine, nada, es Defensa, defensa ya, defensa como el Pichojos Pérez, gran defensa, gran defensa, esa es la defensa.

Vean ustedes la siguiente Secretaría, por ejemplo, la Secretaria de Relaciones Exteriores que todos conocemos, ahora será la Secretaría de Soberanía, claro, vean nada más ustedes los pe…. Que estamos teniendo con Estados Unidos y de una vez, con quién tienen que tratar, pues con la Soberanía, porqué, porque somos soberanos, porque nadie se mete con nosotros, porque nadie nos pide cuentas, porque incluso, los pin… narcos son nuestros narcos, porqué, porque creemos en la Soberanía, creemos en la Soberanía y eso es lo que somos, somos soberanos, oye pero me estas tomando como un soberano pen…, también.

Vamos a la siguiente Secretaría, para que vean ustedes como se van dando las cosas, la Secretaria de Salud, o sea ve, nada más les digo, acaban de darle un premio a Gatell buey, o sea acaban de darle un… o sea, para que vean de que estamos hablando, la Secretaría de Salud ahora será la Secretaria de la Esperanza.

¡Claro! ¡Claro!, o sea, a lo mejor tú necesitas una cirugía, o necesitas una medicina que te pueden salvar la vida, un tratamiento, o a lo mejor necesitas con urgencia que te ayude en algo, no, no, no, la esperanza es la esperanza de que no te enfermes, la esperanza es que amanezcas sano, la esperanza es que no necesites una inyección, la esperanza es que te duela la cabeza pero por puro crudote que eres porque eres pe…, si se te suelta el estómago, por tragón, esa es la esperanza, la esperanza de que todos estén bien y no necesiten una infraestructura que no existirá.

Vamos a la siguiente Secretaría, para que vean ustedes, Gobernación, la secretaria que además, hay que decirlo, en los últimos años ha venido a menos, menos y menos y menos y menos, pero ya o va a ser Gobernación, ahora va a ser la Secretaría del Diálogo.

Que no se diga que no hay dialogo en este régimen, ni en estos sexenios, no, oiga presidenta quiero hablar con… sh, sh, sh, a ver pen… y para que esta la Secretaría del Diálogo, para qué, para dialogar ahí, no me molestes con tus pen… hay una Secretaria que se encarga de dialogar porque el diálogo es muy importante, pero no conmigo idiota, con la Secretaria, la Secretaria del Diálogo, lo que quieras decir ahí te atienden.

Vamos a la siguiente Secretaría, vean ustedes que ingeniosa es la gente, verdad.

La CNDH, fuchi, o sea, después de lo que acaba de pasar pues ya se imaginarán ustedes que hay que cambiarle el nombre, aunque sea para taparle el ojo al macho, no, después de lo de la señora Piedra, vamos a ver cómo le van a poner a la CNDH, la Comisión Nacional de la Ignominia, si, o sea, acuérdense que ha sido todo un movimiento y un régimen donde no robamos, no traicionamos, no mentimos, oiga usted pero… pero fui a que, a que me defendieran porque fueron violentados mis derechos humanos y nada más encontré pura pen… y no me quisieron hablar y me dieron la espalda… sh, sh, sh, Comisión Nacional de la Ignominia, esa ignominia, no pidas eficacia, a la Ignominia, no pidas respeto a la Ignominia, no pidas ayuda, a la ignominia, o sea tú vas y sales decepcionado de la Ignominia, pues aquí el único que está mal eres tú, esa es la que era la CNDH, hoy la Comisión Nacional de la Ignominia.

Vamos a la siguiente, véanlo usted, la Secretaria de Seguridad.

Somos un país que desayuna sangre, come sangre, cena sangre, sueña sangre, entonces eso de la seguridad como que, pues como que obliga mucho, no, obliga mucho porque ahora resulta que tienes un gobierno que garantiza la seguridad, no ma…. Ja, ja, ja, pues vamos a rebautizarlas y se rebautiza Secretaria de Abrazos, Secretaria de Abrazos, eh, y no balazos.

Oiga se llevaron a mi gente, se lo llevaron a chin…, se lo llevaron a culatazos, rociaron la casa de balas..., ven a mis brazos, oiga pero me van a hacer justicia… No balazos, porque nosotros no mentimos, no robamos y no traicionamos.

Pu…. Madre, nada más para que vean, es un adelanto, no son todas las secretarías pero es un adelanto para que ustedes sepan por donde va este régimen, por guión, por manual y ya nos estamos imaginando y sabemos todo lo que está por venirse.

Mientras se viene o no se viene, que bueno que sigan con nosotros. Órale.

Nueve "dardos" de Ken Salazar contra AMLO (El Universal)

En pleno cumpleaños 71 del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se lanzó contra su política de "Abrazos no balazos" y criticó que no aceptó una inversión por 32 millones de dólares para seguridad.

Fue durante una conferencia de prensa, y luego que Donald Trump fue electo como presidente de Estados Unidos, que la actitud de Salazar cambió hacia el ex mandatario.

Aquí dejamos nueve frases que lanzó Ken Salazar contra López Obrador:

"La seguridad es la visagra de una democracia y el pueblo de México merece vivir sin miedo, la esperanza que tenemos es del éxito de la presidenta Claudia Sheinbaum"

"Se tiene que invertir recursos en el tema de la seguridad, eso quiere decir que la austeridad, como se dice, republicana, no va a trabajar para llegar a tener una seguridad para el pueblo de México, se tiene que invertir".

"La estrategia de abrazos no balazos, no funcionó".

"Cumplir con la ley, allí es cuando se dice 'nomás no hay problema, tenemos estas cifras 2".

"Le dicen al pueblo no hay problemas, no está basado en la realidad".

"La realidad es que el pueblo de México, esto es empresarios, miembros de la prensa, los que trabajan en las esquinas de las calles, los que tienen ranchos, como el vaquero en Sinaloa que mataron, no viven en su vida, es un problema muy grave".

"Si se va a lograr la seguridad tiene que ser como socios, con respeto a las soberanías, esa coordinación ha fallado en gran parte porque el presidente anterior (López Obrador) no quiso aceptar el apoyo de los Estados Unidos, cerró las puertas a inversiones a 32 mdd".

"Las armas vienen de Estados Unidos, más del 70% que matan y crean la violencia acá, se lo tiene que preguntar al presidente electo que viene [...] en el momento, México no está seguro".

"Hablar que no hay problema, echarle la culpa a otros, echarle la culpa a los Estados Unidos como se hace muy obviamente, eso no es lo que se requiere para arreglar la seguridad en México".

