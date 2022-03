Destaca chetumaleño en Campeonato del Sureste 2022 de Motociclismo

El piloto chetumaleño, Miguel Ángel García Herrera, tuvo una destacada participación en el Campeonato del Sureste 2022 de Motociclismo, que se llevó a cabo en fechas recientes en el autódromo de Mérida, Yucatán.

Gracias a su excelente estrategia y velocidad, García Herrera, integrante del equipo Speed Maniacs, obtuvo dos segundos lugares en la categoría de Iniciación, en el evento que se realizó en días recientes y que celebró dos fechas al mismo tiempo, debido a que la primera de ellas, que estaba programada para el pasado 5 de febrero.

Desde su primera carrera, el piloto chetumaleño demostró la sangre fría y los nervios de acero necesarios para correr a más de 260 kilómetros por hora, y meterse en la lucha por los primeros sitios, hasta concluir en el segundo lugar de la competencia, que brilló por la gran explosión de adrenalina y el rugir de los motores de los poderosos caballos de acero.

No obstante, la celebración no se quedó ahí, pues al día siguiente, Miguel Ángel García Herrera volvió a saborear su segunda ocasión en el podio de ganadores, al repetir el segundo sitio, teniendo una excelente participación y poniendo en alto el nombre de su club, Speed Maniacs, y de la capital del estado.

En entrevista vía telefónica, el piloto chetumaleño no pudo ocultar su felicidad por estos dos resultados, a los que considera dentro de los más importantes en su corta carrera en el motociclismo, y asegura que continuará trabajando para mejorar y subir de categoría lo más pronto posible.

“Realmente fueron unas carreras difíciles porque me entregaron la moto el miércoles y solo tuve dos días para conocerla, pero tuvimos buenas carreras, me siento muy bien porque aplicamos perfectamente la estrategia que habíamos establecido en el equipo”, señaló.

Además, agradeció a su club, primero por integrarlo a sus filas y después, por el gran apoyo que le han brindado desde el primer día.

“Speed Maniacs son un equipo de Cancún que me vio cualidades y me invitaron a formar parte de su grupo y yo me siento muy agradecido porque me ayudaron mucho a mejorar mi moto y, sobre todo, a aspirar a grandes cosas en este deporte”, finalizó.

El Campeonato del Sureste está integrado por nueve fechas y concluye en el mes de noviembre, y la próxima, que será la tercera del calendario, se tiene programada para el 2 y 3 de abril.

Además, en septiembre habrá una fecha nacional, en la que García Herrera compartirá pista con pilotos de todos los rincones del país.

