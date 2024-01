Destacan progreso de obras en colonias de Cancún para una mejor calidad de vida

Como parte de las obras históricas que realiza el Ayuntamiento de Benito Juárez en la ciudad, las cuales ofrecerán mejor calidad de vida, seguridad y bienestar a familias cancunenses que lo habían esperado por más de 30 años, vecinas y vecinos residentes de la Colonia Sacbé, se pronunciaron contentos por estar viviendo un verdadero cambio en su comunidad y por tener autoridades que cumplen con su palabra.

Por ello, en entrevista, la Alcaldesa, señaló que en estas obras de justicia social en las Colonias Sacbé y Tierra y Libertad 2 y 3, se invierten más de 100 millones de pesos, e incluyen la construcción de pozos de absorción, red de alumbrado público, drenaje sanitario, señalética, parque público, red de agua potable, pavimentación, guarniciones y banquetas, con la intención de dotar a la ciudadanía de esa zona, servicios funcionales que garanticen mejores oportunidades para más de 23 mil benitojuarenses.

En ese sentido, la cancunense, Nayeli Chi, comentó que con el progreso que lleva la obra, se nota una diferencia positiva.

“Ya no nos inundamos, ya no hay baches, charcos, ni lodo, ahora cuando llueve no sufrimos con estos temas, antes era una preocupación ya que no podía llevar a mis hijos a la escuela; hoy los niños pueden jugar en la calle más seguros y nos encanta como está quedando nuestra colonia”, expresó.