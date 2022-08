Destacan quintanarroenses en campeonato de ajedrez en Canadá

La Selección Mexicana de Ajedrez continúa con éxito su participación en el Campeonato Norteamericano de la Juventud en Canadá, teniendo al quintanarroense Kalani Fogo Esquivel como uno de los jugadores más destacados con tres puntos, luego de las cuatro primeras rondas celebradas.

El torneo finaliza mañana con 29 ajedrecistas mexicanos en competencia, seis de ellos quintanarroenses, un torneo de alto nivel competitivo.

Los quintanarroenses se alistan para tomar parte de la Copa Cámara y Asociados, evento que tendrá a los mejores jugadores de varios países, incluyendo a los más sobresalientes de todo el país.

Después de las cuatro primeras rondas realizadas, el quintanarroense Kalani Fogo Esquivel destaca como uno de los mejores seleccionados nacionales al sumar 3 puntos de los cuatro disputados en la categoría Sub 12. En esta misma división, también Diego García y Wilberth López suman 1.5 puntos, respectivamente.

En la división Sub 10 Varonil, el quintanarroense André López cuenta con 2 puntos. El paso quintanarroense continúa en la categoría Sub 16 Femenil, donde Albamarina González suma un punto. Y en la división Sub 18 Femenil, Frida Herrera Noriega no suma puntos hasta el momento.

Los jugadores siguen cosechando puntos en el ranking y esperan estar mejor posicionados para seguir siendo parte de la selección y asistir a eventos internacionales y mundiales a finales de año.

