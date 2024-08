Destinan 171 mdp para impulsar economía social en Q. Roo

Con una bolsa de 171 millones de pesos se busca detonar la economía social en Quintana Roo, a través de diversos programas que apoyen el campo, a los artesanos y productores.

Perla Aguilar Lara, presidenta del Instituto de la Economía Social y Solidaria, detalló que implementarán seis programas entre ellos centrales de acopio, artesanas del bienestar, huertos, cooperativismo, la milpa comunitaria y programas de la banca que ayuden a detonar el desarrollo económico de la entidad.

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, dijo que estos programas son las causas sociales que originaron la Cuarta Transformación.

"Apostar por el campo es una cuestión de justicia social. No se trata de regalar nada; no nos equivoquemos. La inversión histórica, como se mencionó, de más de 171 millones no es un regalo, estamos devolviendo a los seres humanos más vulnerables lo que les pertenece, estamos proporcionando al campo, a las artesanas y artesanos, a los productores y talladores, los recursos que les corresponden. Debemos potenciar este apoyo y trabajar cada día para que suceda”.