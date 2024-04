Detectan a casi 600 negocios sin licencia de funcionamiento en Cancún

Alrededor de 600 negocios en el municipio de Benito Juárez no cuentan con su licencia de funcionamiento o en su defecto, el refrendo para que este trámite sea vigente.

Gustavo Fernández, director de Fiscalización del municipio, comentó que esto equivale al 20 por ciento de los más de 3 mil negocios revisiones.

"En el operativo llevamos unas 3 mil visitas aproximadamente. De esas visitas, muchos ya cumplieron con sus obligaciones fiscales y otros tantos no. Digamos que ahorita, en promedio, al inicio de estos operativos, hay aproximadamente 20 por ciento de las visitas que hemos realizado no han cumplido por diversas circunstancias".

Recordó que la Ley de Hacienda establece un plazo hasta el 15 de marzo para poder obtener una licencia de funcionamiento y el refrendo declarativo anual para los negocios que operan en el municipio.

Sin embargo, añadió que hubo una prórroga hasta el 11 de abril para que los más de 50 mil negocios pudieran cumplir con dichos trámites, por lo que el operativo de revisión arrancó hace unos días.

Señaló que, en el caso de los negocios que no tengan su licencia de funcionamiento correspondiente, tienen que regularizar su licencia de funcionamiento, además de que se hacen acreedores a una multa o, inclusive, una clausura.

"(La sanción) depende de las circunstancias de cada caso en específico, porque se establecen de acuerdo con las circunstancias en particular de cada negocio. No es lo mismo el negocio que está a punto de cumplir que el que no ha hecho prácticamente nada”.