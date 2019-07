Azúcar amarga: detectan explotación infantil en la zafra

Jesús Caamal/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Styps) en la entidad detectó, en la zafra 2018-2019, siete casos de menores de 11 a 12 años de edad que laboraban en los cañaverales en la ribera del río Hondo, vulnerando sus derechos.

Catalina Portillo Navarro, titular de la dependencia estatal, expuso que la edad permitida para laboral es de 15 años en adelante, siempre y cuando tengan el permiso de sus padres ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, porque de no cumplir con ese requisito estarían incurriendo en una falta sancionatoria.

“En la zona cañera de Quintana Roo se dan muchos estos casos en lo que los menores de edad de 11 a 12 años comienzan a laboral, algo que no se puede permitir, porque no cumplen la edad adecuada y los protocolos correspondientes que son básicos como estudiar, no extenderse además de seis horas, entre otras” dijo.

Aunque no especificó de las acciones realizadas en la industria de la zafra, explicó que las empresas pueden tener sanciones que van desde 250 hasta cinco mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, de 25 mil 670 a 513 mil 400 pesos, dependiendo de las faltas que en las que incurran.

Comentó que las personas quienes vean este tipo de incidencias pueden hacer sus denuncias anónimas, porque es importante que se empiece a erradicar la situación en los menores, en caso de que no permanezcan a una empresa y sea por cuestiones sociales, las instancias como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se encargará de ello.

“Es importante comenzar con la sensibilización y la participación ciudadana, para que la problemática se vaya desapareciendo; hay más actores que participan en estos trabajos, como el DIF y la Procuraduría para la Defensa de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, entre otras, que se encargan también de cuidar esa parte”, dijo.

Portillo Navarro resaltó que de enero a mayo del presente año se han liberado 462 permisos laborales a menores en las edades permitidas en toda la entidad, el cual explicó que es muy importante que todas las personas sigan los protocolos para que puedan ejercer su labor y contribuir al hogar sin ningún problema.