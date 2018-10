Sorprenden a 10 sascaberas operando sin permiso

Eva Murillo/SIPSE

CANCÚN, Quintana Roo.- En Quintana Roo medio centenar de sascaberas han sido verificadas por la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), de las cuales 10 fueron clausuradas por no contar con permisos.

Miguel Ángel Nadal Novelo, titular de la dependencia, dijo que los bancos de material ilegales se detectaron en Benito Juárez y Cozumel.

Aunque la mayor parte de las irregularidades son relativas a que los responsables de las empresas no renuevan sus permisos, en 10 casos no habían tramitado la documentación correspondiente ante las autoridades estatales, por lo que funcionaban de manera ilegal.

La presencia de estos bancos de material va de la mano con el crecimiento en construcciones en la zona, comentó el funcionario estatal, de ahí que sea el norte del estado donde se encuentran más sascaberas.

“Hay áreas donde no se permiten y esas son las que clausuramos, cada municipio tiene programa de desarrollo urbano y programa de ordenamiento, los cuales regulan qué se puede y qué no se puede hacer. Cuando están puestas (las sascaberas) en áreas donde no pueden estar, de manera rápida clausuramos”, aseguró Nadal Novelo.

Los permisos que debe obtener un empresario para extraer material, se realizan ante las autoridades federales y estatales, dependiendo del sitio en donde se encuentren, abundó, y deben renovarse, como máximo, cada dos años.

“La mayoría carecen de autorización, muchas veces no han renovado los permisos que normalmente se dan para uno o dos años, cada banco debe reportar la extracción que van teniendo y muchas veces es que no le daban esos seguimientos”, dijo el titular de la PPA.

Las revisiones a los 50 bancos de material han motivado que los que aún no han sido verificados se acerquen a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) para tramitar los permisos correspondientes y evitar sanciones.

Las clausuras se levantan una vez que las sascaberas cuentan con los permisos correspondientes y en caso de no hacerlo, deben restaurar el sitio impactado, explicó el funcionario estatal.