Seis detenidos, dos muertos y tres baleados en operativo en la 259

Eric Galindo/SIPSE

Cancún.- El fraccionamiento Villas Otoch Paraíso, conocido como “Las Favelas de Cancún”, fue escenario de un ataque a balazos donde un grupo de sicarios dispararon contra cuatro personas en uno de los pasillos. Dos muertos, dos heridos y seis detenidos fue el saldo de ayer en la 259.

Una hora después hubo un operativo en la misma zona por autoridades policiales que concluyó con la detención de seis presuntos responsables de la doble ejecución: cuatro hombres y una mujer, quienes están relacionados con los hechos. Además, una mujer fue asegurada por alterar el orden público.

Los hechos se registraron cerca de las 11 horas de ayer en el lote 9, manzana 103, de la Región 259. Vecinos señalaron que se escucharon los estruendos de las detonaciones de arma de fuego.

La versión que dio la Fiscalía en sus redes sociales señaló que se trató de una riña entre los ocupantes de un inmueble tras consumir bebidas alcohólicas.

Uno los occisos quedó sobre el pasillo de los edificios, el otro dentro del inmueble, según versión de elementos de la Policía Ministerial que tomaron conocimiento de los hechos.

Los heridos fueron trasladados al Hospital General por paramédicos de la Cruz Roja y Jet Medical, uno de ellos fue identificado como Alexander N, de 38 años, quien presentó varios impactos de bala y su estado de salud es grave.

Otro de los lesionados es Julio N, de 48 años, quien tuvo una herida de bala en el brazo derecho, y Alexander G.A., de 25 años, quien tiene cuatro impactos de bala y su estado de salud es grave.

En el lugar, los peritos de la Fiscalía levantaron varios casquillos calibre 9 y 7.62 milímetros y una subametralladora del mismo calibre que estaba tirada en el pasillo.

Uno de los occisos era de complexión delgada, tez morena, vestía una playera verde, pantalón de mezclilla azul, tenis negros, y tenía dos heridas por arma de fuego.

El segundo cuerpo era de complexión mediana, tez morena y vestía una playera azul, una bermuda negra y una gorra azul, como seña particular tenía un tatuaje en el cuello con la leyenda “no temas a donde vayas que has de morir donde debes”.

Este sujeto fue identificado por su madre, la que dijo que respondía al nombre de Roger N, de 22 años, quien tenía una herida de bala en la cintura del lado izquierdo y otra en el abdomen del lado derecho. Ambos cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo).

Durante el procesamiento del lugar, las corporaciones policiacas les llegó el reporte de sujetos armados en la zona y que estaban involucrados en el ataque.

El operativo se dio en la manzana 102, lote 23 de la misma región donde lograron detener a los presuntos responsables de la doble ejecución, posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la Vicefiscalía de la zona norte y de nuevo uno de los carriles de la avenida Xcaret fue cerrado por seguridad de la institución.

Vecinos de “Las Favelas” están hartos de tantos muertos, baleados y detenidos en la 259

Vecinos del fraccionamiento señalaron que la zona está olvidada por las autoridades policiacas. Todos los días se registraron delitos, la mayoría de ellos son robos.

Una vendedora de elotes y esquites dijo que en cada estacionamiento siempre está alguien que vende droga, pero por miedo no denuncian.

En su pasillo llegó a vivir un militar, durante el tiempo que estuvo él se calmaron los robos y los drogadictos dejaron sus actividades, pero tienen 15 días que se fue de la zona y de nuevo comenzaron los robos y la venta de droga.

Otro de ellos aseguró que uno de los que mataron es posiblemente “El Chino”, uno de los narcomenudistas pesados de la zona, el cual tenía su punto de venta, cerca donde se registraron los hechos.

Una vecina a la que le robaron su bicicleta sabe quién se la llevó y ya le advirtió a un amigo del ladrón para que le dé el siguiente mensaje: que se la devuelva por las buenas o por las malas se la quitará. “Lo que buscan es que los linche la gente”, dijo.