Detienen en Canadá al general Eduardo León Trauwitz

Eduardo León Trauwitz, general en retiro y ex escolta de Enrique Peña Nieto, fue detenido en Canadá con fines de extradición a México para que enfrente las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por encubrir y proteger a una red criminal para robar combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“A solicitud de la Fiscalía General de la República, el señor Eduardo León Trauwitz acaba de ser detenido por las autoridades canadienses, para iniciar su proceso de extradición”, según informó la Fiscalía General de la República.

León Trauwitz fue acusado por la FGR en 2019 de fungir como protector del huachicoleo dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex).

De acuerdo con la Fiscalía, se pudo comprobar que León Trauwitz y un grupo de cómplices, también ya procesados, encubrieron y protegieron a huachicoleros que actuaban en las redes de distribución de Pemex.

La orden de extradición de León Trauwitz se tramitó desde el 12 de noviembre de 2019, lo cual permitió que las autoridades canadienses cumplieran cabalmente con lo solicitado, lo cual demuestra las excelentes relaciones bilaterales con dicho país, indicó la FGR.

León Trauwitz dejó su puesto de general brigadier de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el 31 de diciembre de 2018, ya que fue enviado a trabajar como representante del Ejército en la embajada de México en Panamá.

Este personaje trabajó hasta el 13 de septiembre de 2018 como el responsable de seguridad en Pemex, en donde tenía un sueldo de 186,971 pesos mensuales. El general fue nombrado subjefe del Estado Mayor Presidencial en 2002.

El general de la Sedena fingió como subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

La Sedena solicitó a Eduardo León regresar de Panamá a México para enfrentar la justicia, pero el general ha solicitado amparos para evitar ser detenido y que no le congelen sus cuentas bancarias.

No encuentran en qué se aplicaron $100 mil millones del primer año del actual gobierno

Con los votos de la aplanadora de Morena y sus satélites, la Cámara de Diputados aprobó la Cuenta Pública 2019, correspondiente al primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que siguen sin aparecer cerca de 100 mil millones de pesos.

En la revisión de la Cuenta Pública de ese año, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 99 mil 396 millones de pesos, las cuales no han sido solventadas.

Sin que se sepa aún a dónde fue a parar ese dinero, la mayoría conformada por Morena, PVEM y PT aprobó la Cuenta Pública, lo que en los hechos representa un “carpetazo” a los señalamientos de la ASF sobre ese dinero que no se sabe en dónde está.

Aunque en realidad sí se sabe; ese dinero fue utilizado por Morena para incrementar su clientela electoral a través de los programas sociales, tan opacos como ineficientes.

Según el reporte de la ASF, fue precisamente en este rubro en donde se detectaron las mayores irregularidades: en “Sembrando Vida” se descubrió un faltante de mil 832 millones de pesos; en Adultos Mayores, 992 millones de pesos, y en el esquema de los llamados “Siervos de la Nación”, 562 millones de pesos.

Pero como vimos, la mayoría absoluta que tienen Morena y sus rémoras fue usada como tapadera de este atraco a la nación.

Por falta de presupuesto se pospuso

la Revocación de Mandato: INE

El consejero presidente, Lorenzo Córdova, planteó al órgano electoral posponer la consulta debido a la “insuficiencia presupuestal” derivada de la reducción aprobada en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este viernes posponer la consulta de Revocación de Mandato, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que se llevaría a cabo el próximo 10 de abril del 2022.

Con seis votos a favor y cinco en contra, los consejeros electorales aprobaron posponer “temporalmente” la realización de la consulta hasta que se cuente con los recursos necesarios para llevarla a cabo.

En sesión extraordinaria el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el órgano electoral no fue quien puso en riesgo la revocación, sino las personas que decidieron políticamente negar los recursos para llevarla a cabo, esto, en referencia a la aprobación del Presupuesto de Egresos para la Federación (PEF) 2022 por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.

“No es el INE quien pone en riesgo la celebración de un eventual revocación de mandato, sino quienes tomaron la decisión política de negar los recursos que quieren para que este proceso se lleve a cabo con todas las garantías de legalidad y certeza”.

El consejero indicó que a pesar de los esfuerzos que se hicieron en la adecuación presupuestaria, el órgano electoral apenas tendrá capacidad para fondear uno de cada tres pesos de lo que costaría la revocación de mandatos, “lo que llevaría al Instituto a violar las disposiciones de la Constitución”, sostuvo.

Córdova Vianello destacó que con el dinero que hoy tiene el INE, “simple y sencillamente” no se puede organizar un ejercicio como la consulta que promueve el presidente López Obrador en los términos establecidos.

“Ante un déficit de 2,327 millones de pesos y la imposibilidad de avanzar en las actividades que implica un proceso de revocación de mandato en las condiciones óptimas, hoy se propone a este Consejo un proyecto de acuerdo para la posposición de algunas actividades”.

Sin embargo, aclaró que la propuesta no es suspender la consulta, pues las firmas se seguirán recibiendo y revisando, sino que se trata de posponer el ejercicio hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva la controversia interpuesta por el órgano sobre la insuficiencia presupuestal.

“No se está cancelando, se está posponiendo algunas actividades, lineamientos y calendarios en tanto la Corte resuelve el fondo de la controversia constitucional que el INE ha interpuesto”, sentenció.

Por su parte, Ciro Murayama declaró que no existían los fondos suficientes para visitar a la ciudadanía e invitar a hacerse cargo de la votación en el ejercicio en términos constitucionales y legales.

“Sin dinero para capacitación, sin recursos para integrar las casillas, simplemente no hay votación posible”.

El funcionario recordó que Morena advirtió en impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) si se pospone la revocación, por lo que aseguró que es “bienvenida”, pues ellos cumplen con la Constitución y “no con los caprichos del gobierno en turno”.

“Morena ha manifestado su posición al acuerdo, adelantan una impugnación, bienvenida, porque si el Poder Judicial o el Tribunal Electoral se pronuncian, podemos tener claridad, si nos dicen que con los recursos disponibles hay que hacer el proceso aunque no se cumplan con los estándares legales, adelante, a nadie nos gusta hacer la revocación con menos casillas pero si hay una orden judicial no quedará de otra”.

Para no tener dudas de quienes mienten, las autoridades correspondientes deben dar a conocer todos los porqués de esta situaciones, que le den al público una prueba clara de que saben lo que están haciendo, ya que de otra manera se puede pensar que están violando la Constitución, la cual nos fortaleció como nación y nos convirtió en el gran actor de la vida política al asumir como su responsabilidad la vigilancia y el cumplimiento de las garantías plasmadas en ella, debemos de continuar sumando esfuerzos para construir un mejor país y hacer valer los derechos que nuestra Carta Magna no otorga.

Productos y servicios que en

el 2022 estarán libres de IVA

Pese a que la inflación ha hecho que varios artículos se encarezcan durante los últimos meses, aquí te dejamos la lista de productos y servicios libre de IVA 2022.

A partir del próximo primero de enero se dejará de cobrar el 16% en varios productos de primera necesidad, lo que hará menos pesada la cuesta.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Gobierno Federal busca apoyar la economía de las familias mexicanas. Por tal motivo, determinaron que para el Presupuesto de Egresos 2022 se eliminara este pago.

¿Qué productos dejarán de cobrar IVA?

Asimismo, los artículos que más destacan en esta lista son productos de higiene y gestión menstrual. Lo anterior, luego de que se aprobara una ley llamada Tasa Cero en donde se busca asegurar la equidad y perspectiva de género en los precios.

PRODUCTOS:

-Productos de higiene y gestión menstrual.

-Alimentos procesados para mascota.

-Chicles o gomas de mascar.

-Herbicidas, plaguicidas y fungicidas para agricultura y ganadería.

-Hielo o agua no gaseosa ni compuesta en presentaciones menores a 10 litros.

-Invernaderos para cultivo.

-Ixtle, lechuguilla y palma.

-Joyería, oro, orfebrería, piezas ornamentales y piezas artísticas.

-Libros, revistas y periódicos.

-Medicamentos de patente.

-Productos destinados para la alimentación, con excepción de jugos o néctares

-Saborizantes microencapsulados y aditivos alimentarios.

-Tractores para implementos agrícolas y fertilizantes.

-Venta de animales y vegetales no industrializados.

SERVICIOS:

-Agricultura o ganadería.

-Despepite de algodón.

-Invernaderos hidropónicos.

-Molienda de granos.

-Pasteurización de leche.

-Sacrificio de ganado y aves de corral.

Carta dirigida a Francisco Martín Moreno

(Te digo que ¡no!) Carlos Alazraki

Estimado Paco: Tal y como me comprometí con mis queridos lectores, esta semana presentaré la segunda parte de preguntas que impregnaste en tu magnífico libro México Roto.

Y a ustedes, mis queridos lectores, les recuerdo que solamente tienen que contestar a cada pregunta que les hacemos con un simple SÍ o NO.

Como inicio de esta Carta, les recordaré las últimas dos preguntas que hice en mi Carta Semanal de la semana pasada.

¿Están listos? ¡Iniciamos!

¿Gobierna para todos los mexicanos?

¿Tenemos un mejor país y vivimos en paz?

¿Los ingresos del 40% de las familias mexicanas alcanzan para comprar la Canasta Básica?

¿Condena la venta de niñas? ¿Propone erradicar el matrimonio infantil?

¿Cumple con la Constitución y se abstiene de intervenir en las elecciones?

¿La Guardia Nacional protege a los candidatos de la oposición?

¿Hay claros culpables de la tragedia de la línea 12 del metro?

¿Cuida el patrimonio de todos los mexicanos y lo incrementa?

¿Utiliza las tecnologías modernas para que México sea más competitivo?

¿Apoya a las instituciones privadas que luchan contra la corrupción?

¿Cumple con el T-MEC y con los inversionistas extranjeros? ¿La mayoría de los mexicanos viven hoy mejor que en los últimos dos sexenios?

¿Le duelen los niños muertos por falta de quimioterapias?

¿Ya pidió perdón por la muerte de 665 MIL MEXICANOS víctimas del Covid, muchas de las cuales se hubieran evitado si ponía el ejemplo usando el cubrebocas?

¿Pensó que era bueno priorizar las compras de vacunas y medicinas en lugar de construir su Tren Maya? ¿Dijo la verdad del costo real del aeropuerto de Santa Lucía?

¿Ha presentado a todos los corruptos del Naicm, de la Cervecería de Mexicali, Guarderías infantiles, etc., etc.?

¿Le preocupa el desabasto de medicamentos?

¿Castigará a los integrantes de su gabinete que ostentan una riqueza inexplicable?

¿Rechazó al Partido Verde Ecologista de México por no ser ecologista y ser un negocio privado integrados por mercenarios de la política?

¿Hizo lo mismo con el PT que es otro partido mercenario al igual que el Verde?

¿Guarda y hace guardar la Constitución?

¿SERÁ EL MEJOR PRESIDENTE DE LA HISTORIA?

Hasta aquí llegan las preguntas de México Roto.

Me queda claro muy bien cuáles serán sus respuestas.

Les sugiero que peguen las 2 cartas, y las lean una vez al mes para no olvidar.

Compártanla con sus amistades para ver si se convencen de la basura donde estamos viviendo y que México despierte a tiempo y no vote en 2024 por la BASURA DE PARTIDOS POPULISTAS que lo único que hicieron fue retrocedernos 12 años.

Es una pena que un país tan MARAVILLOSO COMO EL NUESTRO sufra estos retrasos por culpa de GOBERNANTES INEPTOS, RESENTIDOS, RENCOROSOS Y CORRUPTOS.

Es una pena que cuando se vaya a LA CHINGADA a descansar dentro de 2 AÑOS Y 9 MESES el presidente haya dejado al país con maltrecha economía, desempleo, inseguridad y NULO ESTADO DE DERECHO que nosotros los mexicanos NO merecemos.

Todo por una ambición desmedida de pasar a la historia como el MEJOR PRESIDENTE DE LA HISTORIA.

Eso sí, me queda clara una cosa:

SU EGOCENTRISMO es tan GRANDE, que lo meterá sin duda a la historia.

Pero no como el MEJOR.

Sino como el PEOR.

Un aplauso al señor Alazraki ya que sus comentarios los hace de una manera muy clara, lo cual nos da mucho gusto y con ello tenemos la oportunidad de repetir su columna, ya que simplemente es genial, está llena de realidades y es muy oportuna.

El PT oculta cuánto le costó

traer a México a Evo Morales

Con un pretexto absurdo, el PT se ha negado a transparentar cuánto gastó en la organización del XXV Seminario Internacional “Los partidos y una nueva sociedad”, realizado hace algunas semanas, en el cual participó como invitado el ex presidente de Bolivia, Evo Morales.

A ese evento también fue invitado el ex canciller de las FARC, Rodrigo Granda, involucrado en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas Gusinky, hija del ex presidente de Paraguay, Raúl Cubas Grau.

Sin embargo, el ex guerrillero fue retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y las autoridades le permitieron regresar a Colombia en lugar de detenerlo, como lo solicitaba la Interpol.

Un ciudadano solicitó, a través del sistema de transparencia del INE, que el PT informe cuánto dinero gastó en ese evento, al que asistieron otros ex guerrilleros de las FARC y líderes de partidos políticos radicales de izquierda de varios países.

La respuesta del PT fue que no podía responder debido a que el grupo hotelero contratado para el evento no les había enviado aún las facturas correspondientes.

En realidad, el PT, rémora de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, no quiere decir cuánto dinero gastó de nuestros impuestos para apapachar, durante tres días al ex dictador de Bolivia, Evo Morales, a un representante de la dictadura cubana, a ex guerrilleros y a varios líderes de partidos y organizaciones populistas y radicales.

El hijo de Alcocer gana 100 mil pesos en

la SHCP, y eso que no hay nepotismo

El licenciado Jorge Adrián Alcocer Castillejos, hijo de Jorge Carlos Alcocer Varela, titular de la Secretaría de Salud, cobra más de cien mil pesos mensuales en su cargo como director general de Delitos Financieros y Diversos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Así se mantiene el nepotismo en el actual gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Los fracasos de Morena y AMLO en el 2021

A tres años de que la Cuarta Transformación tomara posesión de la silla presidencial, continúan las caídas para el gobierno. Por ello, te presentamos: 2021 el año en el que Morena y AMLO fracasaron.

Por más que les guste asegurar que todo va «requetebién» en el país, la realidad es que nos quedó claro que es mucho más fácil hablar que hacer, sobre todo para el presidente.

Sin Reforma energética: Y es que el año no inició muy bien luego de que la política energética de Rocío Nahle fuera frenada por un juez federal. En ella se pretendía limitar o hasta nulificar la participación mexicana con empresas que ofrecen servicio de energías limpias.

Sin embargo, se logró dar revés a las propuestas de la secretaria de Energía, dejando de lado la iniciativa de utilizar elementos contaminantes como el carbón.

CDMX ya no es Morenista: Durante las elecciones de julio pasado, los ciudadanos de la capital dejaron muy en claro que ya no están nada contentos con las gestiones morenistas.

A tal grado de que la Ciudad de México quedó totalmente dividida: el oriente siguió confiando en la 4T, mientras que el poniente le dio una nueva oportunidad a otros partidos, en su mayoría panistas.

Sin mayoría calificada: Además de la derrota en las alcaldías, Morena también perdió fuerza en la Cámara de Diputados pues los mexicanos ya no confían en ellos.

Con ello, los morenistas ahora deben pedir el apoyo de las bancadas restantes, incluso si son de oposición, para lograr que sus propuestas sean aprobadas.

El PRI: El PRI-MOR es una realidad.

Durante años, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador no paró de condenar al partido más longevo de México: PRI.

A pesar de que él salió de las filas del tricolor, el tabasqueño aprovecha cada oportunidad para llamarlos «la mafia del poder» y descalificarlos.

Sin embargo, tras la baja en la popularidad del movimiento no tuvieron más remedio que tragarse su orgullo y recurrir, con la cola entre las patas, al PRI para así tener su mayoría.

Cae la popularidad de la 4T: Tras varios tropezones en la primera mitad del año, el fin de año tampoco trajo muy buenas cosas para López Obrador ya que quedó claro que dejó de ser el preferido de la gente.

Lo anterior luego de que convocara al pueblo a apoyarlo para que se aprobara la iniciativa de enjuiciar ex presidentes fuera un rotundo fracaso.

No solo porque su proyecto quedó a medias, sino porque nos demuestra que tanto el partido como el mandatario ya no gozan del mismo poder de convocatoria.

Sin apoyo para la Reforma Eléctrica: A raíz de que no lograron obtener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, Morena vio cómo su reforma eléctrica se quedaba en el papel.

El titular de la bancada en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que es muy complicado para ellos darle continuidad a las iniciativas del presidente. Sin embargo, la única forma de que pueda volver a la mesa es con la ayuda de sus opositores, si es que éstos logran llegar a un acuerdo.

AMLO se queda sin “Decretazo”: La cereza de un pastel bastante golpeado para la 4T llegó hace algunos días, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dijo que no a Obrador.

Tras darse a conocer que desea «proteger» por 5 años los proyectos de su gestión, gran parte de los políticos y expertos del país le dieron la espalda.

Incluso varios de sus más cercanos colaboradores coinciden en que se debe predicar con el ejemplo y dejar que este gobierno sea totalmente transparente. No como el autodenominado «no somos como los demás» quiere imponer con este decreto y donde se registra el 2021 como el año en el que Morena y AMLO fracasaron.

Esto demuestra un fracaso más del socialismo marxista de los miembros de la 4T, con sus continuos errores y abusos típicos de la ambición y la traición que hacen que la gente se vuelva corrupta, esto ya es inaceptable y para que México pueda seguir evolucionando para tener una verdadera democracia deben existir los demócratas ya que son éstos los que saben respetar la voluntad del pueblo.

La construcción de la democracia se basa en el reconocimiento de la participación equitativa de mujeres y hombres, como requisito fundamental para garantizar el desarrollo económico, político y cultural de la sociedad.

Recordemos que la democracia se define como “demos” (pueblo) y “kratos” (gobierno), lo que podría significar que la titularidad de la soberanía la tiene el pueblo.

Resumen de cómo dos hermanos planearon el robo de armas al ejército de EU para traficarlas a cárteles de droga mexicanos

Una investigación de The Associated Press muestra cómo miembros de las tropas estadounidenses han robado armas y explosivos del ejército, muchas de las cuales pudieron acabar en manos de los cárteles de la droga en México.

Lleno de rifles y explosivos, la camioneta deportiva se enfiló hacia una autopista interestatal de Florida, Estados Unidos, y rebasó a otros conductores sin darles aviso.

En noviembre 2018 el conductor, Tyler Sumlin, el musculoso y barbudo ex soldado del Ejército de EU estaba resfriado y tenso: transportaba rifles robados, suficiente C-4 para que estallara su automóvil y los que lo rodeaban, y una granada de mano activa.

Recordó lo que pasó por su mente: “¿Es demasiado tarde para regresar?”. A su lado viajaba el hermano de armas de Sumlin, el sargento de primera clase Jason Jarvis, un soldado en servicio activo de la 18ª Compañía de Artillería de Fort Bragg, en Carolina del Norte —la antigua unidad de Sumlin.

Unos meses antes, Jarvis se había acercado para preguntar a Sumlin si tenía interés en ganar algo de dinero. Jarvis buscaba vender equipo militar robado de una armería en Bragg. Sumlin dijo que tal vez podría encontrar un comprador. Ahora se dirigían a El Paso, Texas, para vender las armas robadas.

En una serie de reportajes, The Associated Press ha detallado cómo las fuerzas armadas de Estados Unidos tienen un problema con armas y explosivos perdidos o robados, y cómo ese armamento ha sido utilizado en delitos comunes.

Pero la historia de cómo dos hombres -que habían forjado un vínculo profundo en medio de la violencia del campo de batalla- intentaron vender armas robadas del ejército revela otro tipo de amenaza: un grupo organizado de soldados y veteranos que tratan de aprovechar las fallas en el sistema del ejército para hacer dinero rápido.

Esta historia se basa en entrevistas extensas, mensajes de texto asociados con un caso penal federal, mensajes grupales privados de Facebook, registros judiciales y documentos de investigaciones militares.

Si bien la información sobre Sumlin y Jarvis ha salido a la luz antes, este relato ofrece nuevos detalles sobre un caso que consternó y molestó a otros soldados, quienes se sintieron traicionados por dos de los suyos.

Sumlin y Jarvis se especializaron en la eliminación de artefactos explosivos (“EOD”, por sus siglas en inglés), el tipo de trabajo que Hollywood retrata en “The Hurt Locker” con sus sofocantes y descomunales trajes antibombas.

Cuando regresaron a Estados Unidos, a ambos les costó adaptarse a un ritmo de vida más lento. Como muchos soldados, encontraron algo de bálsamo en la amistad de otros que habían visto lo mismo que ellos.

Sumlin dejó el ejército en diciembre de 2017, pero fue desplegado nuevamente para eliminar bombas con una empresa contratista privada. Por su parte, Jarvis permaneció en el ejército. En Fort Bragg, hogar de algunas de las unidades de élite del ejército, Jarvis trabajaba en una armería. Y eso le dio acceso a una gran cantidad de armas, piezas y otros equipos, como gafas de visión nocturna y explosivos.

Dentro de la armería de Fort Bragg, Jarvis tomó fotografías de las armas -y después las robó y se dispuso a venderlas. Su amigo, Sumlin, envió las fotos y una lista del inventario de las armas y los explosivos robados a un cómplice que se hacía llamar “Sr. Anderson”.

Anderson, un ex ingeniero de combate del ejército, quien había estado tanto en Iraq como en Afganistán, era uno de varios otros soldados o veteranos relacionados con la maquinación.

En mayo de 2018, Sumlin y Jarvis comenzaron a preguntar entre sus contactos para colocar el botín. Dieron entonces con la ayuda de un hombre identificado como “Evan”, a quien no conocían pero que dijo tener conexiones con un comprador potencial.

Anderson envió un mensaje de texto a Evan, incluidas las fotos de Jarvis: “inventario: NVG-13, Aimpoint-8, ACOG-18, PEQ2A-10, DD Rail-24, DD-Barrel-15, varios juguetes Troy”. Las letras y números describían una letanía de armas y gafas de visión nocturna, ópticas de rifle, láser diseñados para apuntar y piezas de rifle.

Durante los siguientes días, la conversación continuó, como muestran las copias de los mensajes. Anderson y Evan se quejaron de los altos precios de las armas. Se volvieron paranoicos por lidiar con traficantes de armas aficionados como Sumlin y Jarvis, y temían atraer la atención de las fuerzas de seguridad.

”Tan pronto como mencionó su precio (por los visores) pensé que bromeaba porque definitivamente son USADOS “, escribió Anderson. “No estoy seguro de si es su primera vez o no. Pero es la última vez que pregunto por (Sumlin)”.

Después de unos días, Evan dijo que había encontrado un comprador. Y quería todo. Lo que Anderson no sabía es que Evan era un informante confidencial que trabajaba desde hacía mucho tiempo con el área de Investigaciones de Seguridad Nacional, una rama del Departamento de Seguridad Nacional.

En sus comunicaciones con Sumlin y Anderson, según dijo Evan, él se presentaba como un comprador ligado con narcotraficantes. (Sumlin ha negado que las armas fueran a ser vendidas al crimen organizado).

Para mediados de noviembre de 2018, Jarvis había rentado una SUV Chevrolet Tahoe en Carolina del Norte y condujo las provisiones robadas hacia el sur. Se reunió con Sumlin en Inverness, una pequeña localidad en la región de los lagos del centro de Florida, para preparar las armas para la venta, de acuerdo con una denuncia penal federal.

Sumlin dijo que él y Jarvis inicialmente esperaban obtener 250,000 dólares por las armas y los explosivos. Pero, después de negociar y debatir el precio, aceptaron un precio mucho más bajo: 75,000 dólares.

Parecía una cantidad insignificante al considerar el riesgo, pero la venta de armas puede haber sido sólo una de las muchas en las que estuvieron involucrados.

Según un informe de la División de Investigación Criminal del Ejército, Jarvis y Sumlin después contarían a los agentes sobre “transacciones criminales” en Colorado, Carolina del Norte, Florida, Georgia y Texas. En el reporte, otro soldado confesó haber robado múltiples sistemas ópticos de rifle y un traje antibombas que fueron entregados a Sumlin.

En Florida, Jarvis y Sumlin limpiaron las armas para eliminar sus huellas dactilares. También pagaron para modificar algunas partes para que encajaran en los rifles. Una vez que el equipo estuvo limpio y ensamblado, lo empacaron en contenedores de almacenamiento y cargaron la SUV para un viaje de 24 horas a Texas.

Al llegar a El Paso, se detuvieron en una parada de camiones la mañana del 14 de noviembre de 2018. El hombre, que pensaban que era el contacto de los compradores, conocido como Andy, esperaba con otros hombres.

Dijeron a Sumlin y Jarvis que los siguieran a un almacén cercano, hacia una trampa. Allí, los agentes confirmaron que los dos hombres en efecto llevaban múltiples armas, equipo militar y explosivos plásticos C-4. Un equipo SWAT se abalanzó sobre ellos, los arrestó y aseguró las provisiones.

Los agentes de Seguridad Nacional incautaron más de 30 armas de fuego, varios bloques de explosivos C4, una granada de mano, explosivos de concentración, chalecos antibalas, dispositivos de visión nocturna, prismáticos, municiones; lásers y cargadores. En México, donde los narcotraficantes han desatado diversos enfrentamientos, el equipo podría desencadenar una carnicería.

Sin embargo, las armas recuperadas no eran todas las que desaparecieron del arsenal de Bragg. Según el informe de los investigadores del ejército, los artículos robados por Sumlin, Jarvis y sus cómplices entre 2014 y 2018 estaban valuados en cerca de 180,000 dólares. No obstante, el gobierno de Estados Unidos sólo recuperó provisiones por un valor aproximado de 26,000 dólares.

El ejército refirió las preguntas al área de Investigaciones de Seguridad Nacional, que inicialmente prometió discutir el caso con la AP, pero después canceló una entrevista y luego ya no respondió a preguntas escritas.

Jarvis y Sumlin fueron acusados de ocho cargos federales diferentes, incluidos conspiración y tráfico de armas.

Evan envió un texto a un agente del Departamento de Seguridad Nacional: “me lleva el diablo, tenían que estar planeando algo loco de seguro”.

Sumlin salió bajo fianza y regresó a su casa de Florida a tratar de volver a la normalidad. Enfrentaba una posible condena de 70 años de prisión y luchó con el peso del trastorno de estrés postraumático.

En los meses posteriores a los arrestos, corrió la voz en la pequeña comunidad EOD sobre compañeros soldados que habían tratado de vender armas de fuego y explosivos. Pero el ejército no envió ningún comunicado de prensa oficial y no hubo cobertura de medios.

La discusión fue calificada como un rumor que corría entre los miembros del servicio.

Sumlin y Jarvis habrían enfrentado décadas en prisión, pero ambos llegaron a acuerdos con fiscales federales. Se declararon culpables de intentar contrabandear mercancías de Estados Unidos. Los otros siete cargos fueron desechados.

Con esto, la pena máxima era ahora de sólo 10 años de prisión y una multa de 250,000 dólares. Pero ni siquiera recibieron eso. Cada uno fue sentenciado a 5 años de libertad condicional, y a Jarvis se le ordenó recibir apoyo psicológico y tomar medicamentos. Jarvis y Anderson no regresaron mensajes solicitando sus comentarios.

Sumlin rechazó ser entrevistado para esta historia, pero en una entrevista de 2019 dijo que planeaba terminar su libertad condicional y hacer una licenciatura en psicología. “Quiero tratar de ayudar a los veteranos que han perdido el rumbo y tratar de ayudar a los veteranos en su transición fuera del ejército y de regreso a la vida civil... personas que han pasado por los problemas de perder esa adrenalina... esa chispa de la vida”, dijo.

Los investigadores estaban indignados. Especularon que el juez federal estaba conmovido por los registros de servicio de los acusados y las declaraciones del trastorno de estrés postraumático.

”No me importa que me pateen el trasero en la corte de manera justa... pero cuando ellos aceptan un acuerdo de culpabilidad y admiten todo por lo que los acusamos... simplemente no sé qué decir”, escribió un agente federal a Evan.

”Es como si detuvieran a (Timothy) McVeigh de camino a Oklahoma City... y le dieran libertad condicional porque en realidad no hizo volar el edificio”, respondió Evan.

En cuanto a la insistencia de Sumlin de que en ningún momento se habló de narcotraficantes cuando negociaba el trato con los agentes encubiertos, Evan es inflexible: el veterano mentía. ”Definitivamente planearon robar las armas, el C4, los detonadores y todo, y lo iban a vender al cártel mexicano, punto”, dijo Evan a la AP.

El historial no está claro. Sumlin dijo a los funcionarios federales que creía que las armas se iban a exportar a México. Pero la denuncia federal no menciona a cárteles de la droga. Para Evan, Sumlin y Jarvis son terroristas. Si fueran musulmanes o negros, dijo, no se habrían librado tan fácilmente.

”Fue muy frustrante que tantos arriesgaran sus vidas, tanta gente encubierta. Hubo todo tipo de agencias involucradas, ¿y este es el resultado?”, escribió Evan a un agente de Seguridad Nacional. “Hay otros tipos a quienes les fue mucho peor por mucho menos”.

Por JAMES LAPORTA y JASON DEAREN para Associated Press (AP).

Datos importantes de tomar muy en cuenta

Es importante recordar el cómo en los dos últimos años hemos estado luchando contra los virus, primero con el del Covid-19, después con las variantes Delta y ahora con Ómicron, esta última se dice que es el guerrero más difícil a enfrentar ya que se habla que estas diferentes variantes son mucho más contagiosas y pueden ser mortales.

Es por ello que deseamos recordarles que la única manera que tenemos de protegernos es reforzando nuestro sistema de inmunodeficiencia, tomando todas las medidas preventivas y respetando las reglas sanitarias marcadas para esta lucha y evitar así contagiarnos.

Es importante que piensen, actúen y se cuiden. Mucha suerte para todos.

