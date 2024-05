Tras una orden judicial, el exgobernador de Morelos y candidato a diputado federal, Sergio Alberto Estrada Cajigal, fue llevado a Quintana Roo para que lleve su proceso por el delito de violencia familiar en prisión preventiva, informaron fuentes estatales.

Luego de que fuera vinculado a proceso por delito de violencia familiar, en agravio de quien fuera su pareja, al panista le fue impuesta la medida cautelar de arresto domiciliario que cumplía en Cuernavaca, Morelos.

"Estoy acusado de unas lesiones que niego categóricamente haber hecho yo a la mujer que me denuncia por violencia familiar, quiero que sepan que estoy seguro que esto se trata de una persecución política, que me reconozco inocente de estos hechos de los que se me acusan y que estoy convencido de que saldremos adelante, y que tarde o temprano se sabrá la verdad" , añadió.

Sin embargo, fuentes estatales indicaron que el candidato a diputado federal fue trasladado a Quintana Roo como parte del cambio de medida cautelar, aunque el político promovió anoche mismo un amparo en contra de esto.

Colectivos feministas exigieron al Tribunal Superior de Justicia actuar conforme a derecho y vincular a proceso a Ulises Bravo, dirigente estatal morenista y hermano del Gobernador con licencia, Cuauhtémoc Blanco.

En una audiencia celebrada el 21 de mayo en los juzgados de Atlacholoaya, un Juez de Control determinó la no vinculación a proceso a favor de Bravo, tras las acusaciones de violencia familiar por parte de su ex esposa Liu León Luna.

León y un grupo de colectivos acusaron que Bravo es protegido por su hermano y el presidente del Poder Judicial en Morelos, Jorge Gamboa.

La defensa Liu León informó que presentó una apelación en contra de la no vinculación a proceso dictada por el juez Luis Guillermo Ortega Castillo a favor de Ulises Bravo.

El viernes un grupo de mujeres, incluida Liu León, se manifestaron frente al Tribunal Superior de Justicia de Morelos para exigir la revisión de la decisión del juez, aún con las pruebas de las agresiones físicas cometidas de Bravo contra su ex pareja.

En contraparte, Bravo divulgó un video en el que se observa a León tomando una arma blanca.

"Ella me agredió primero verbalmente frente a mi hija y luego amenazó con enterrarme un cuchillo en el abdomen, todo quedó vídeo grabado; lo cual demuestra sin ser perito en la materia que la señora no es estable emocionalmente y mi hija corre peligro" dijo en rueda de prensa el político.