Detienen a mototaxista que intentó llevarse a una niña en Playa del Carmen

Momentos de terror vivieron una abuelita y su nieta de seis años durante la noche del pasado lunes 9 de diciembre, cuando un operador de mototaxi intentó privar de la libertad a la menor en el fraccionamiento Villas del Sol, Playa del Carmen.

El incidente ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando la abuela, identificada como Virginia Tecillo, hizo la parada al mototaxi para regresar a casa con su nieta. Sin embargo, el conductor, identificado como Roselio “N”, de 36 años y originario de Chiapas, arrancó la unidad con la menor a bordo antes de que la abuela pudiera subir.

La desesperación de la abuela, quien comenzó a gritar pidiendo ayuda, alertó a los vecinos de la zona. Uno de ellos, a bordo de una camioneta blanca, logró interceptar al mototaxista al final de la avenida Alondras, bloqueando su paso y permitiendo que la menor fuera rescatada por los mismos vecinos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Solidaridad acudieron al lugar tras una llamada de emergencia al 911. Gracias a un operativo de búsqueda, detuvieron a Roselio “N” y lo trasladaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar el proceso correspondiente.

El Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) brindó apoyo a la menor y su familia, ofreciendo atención psicológica y asesoría jurídica.

La abuela narró para medios locales los angustiosos momentos que vivió luego que le mototaxista intentará llevarse a su nieta:

“Le hice la parada para subir, pero en cuanto la niña se subió, él arrancó y se la llevó. Empecé a gritarle a los vecinos: ‘¡Se lleva a mi niña!’. Fue entonces cuando un vecino lo persiguió hasta detenerlo” .