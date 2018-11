¡Cero de deudas! Hoteleros no deben predial en Cancún

Alejandro García/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La Dirección de Ingresos del Ayuntamiento de Benito Juárez descartó que algún hotel de la zona hotelera de Cancún, mantenga adeudos en materia de impuesto predial, porque de lo contrario no podrían operar.

Jeannina Medrano Galindo, directora general de Ingresos Coordinados y Cobranzas del ayuntamiento, recordó que el pago de ese impuesto es uno de los requisitos para tramitar o actualizar las licencias de funcionamiento.

“Son los primeros que pagan porque si no, no podrían sacar su licencia de funcionamiento; tal vez pagan bimestre por bimestre, y otros pagan el año por adelantado… donde hay un rezago mayor es en las casa habitación, principalmente en las abandonadas, que han dejado de pagar y son las que entran en el proceso administrativo de ejecución para que se acerquen a pagar, dándoles las facilidades, con tal de que paguen”, explicó.

Los supuestos adeudos por parte de algunos hoteles, fue expuesto por la regidora Lorena Martínez Bellos, durante una sesión de Ccabildo realizada hace algunas semanas, por lo que se pidió investigar el asunto. Al respecto, Roberto Cintrón Gómez, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (Ahcypm), dijo que es labor de la autoridad ir tras los deudores, y advirtió que la asociación no será “tapadera de nadie”.

“Si hay pruebas, que se muestren, ellos son la autoridad, que actúen, si no hay pago de impuestos en algunos, si saben (quiénes son) que actúen, para eso son la autoridad, nosotros como asociaciones no somos sombrilla de nadie, si alguien está al margen de la ley tiene que pagar”, agregó. Por otra parte, Medrano Galindo dijo en general que el rezago en el pago del predial es de 40%, de un promedio de 330 mil registros catastrales, aunque no dio mayores detalles sobre los sectores con mayores pendientes, con el argumento de que se está cambiando el sistema.