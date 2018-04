¿Debes tu patente? Esto es lo que pagarías de multa

Sara Cauich/SIPSE

TULUM, Q. Roo.- Un 7% de los negocios que emplean patentes para venta de alcohol no cumplió en tiempo con el pago de sus refrendos, dijo el recaudador, Eduardo Cisneros Paredes. Actualmente realizan visitas para que acudan a cumplir con sus obligaciones, ya que de ser requeridos se suma una sanción económica.

Dijo que había hoteles que estaban en la total irregularidad, pero ya están en regla, alegaron en su momento que por desconocimiento no cumplieron con tramitar los permisos, pero la cifra de centros de hospedaje en estas condiciones ya es nula.

“Los hoteles que ofrecen frigobar en la habitación con bebidas, deben tener permisos para ello, algunos cuentan con varios centros de consumo, y sus respectivos permisos”, agregó.

La mayor parte llevó a cabo el pago y están operando debidamente. Continúan haciendo actos regulares de inspección para corroborar que se cuenta con los permisos.

Hay un total de 35 morosos, de otros giros, de los más de 500 negocios que cuentan con las concesiones para la venta de alcohol, que se encuentran en esta situación de mora en el pago correspondiente.

Por ahora se han realizado visitas por parte del personal de Fiscalización, con la finalidad de que se pongan al corriente antes de pagar.

“Si vienen a la recaudadora de manera espontánea antes de que se les visite podrán pagar sin mayor complicación”, dijo.

Cuando se les hace llegar un requerimiento la situación cambia porque se les cobra una multa que va desde los 40 mil a 80 mil pesos.

En el caso de los hostales que ofrecen venta de bebidas a sus huéspedes deben tener estos permisos, no han detectado que estén en esta situación. Pero en cualquier caso, primero se les invita a cumplir y si en visitas posteriores no acatan la medida, se les levanta un acta de inspección y disponen de 24 horas para regularizar su situación, en caso contrario se cierre el bar o el expendio de bebidas, pero no se cierra el lugar, en los casos en que son restaurantes con venta de alimentos.