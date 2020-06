Ciudad de México.- La paralización del turismo en el país, a consecuencia de la contingencia y el cierre de fronteras por la pandemia, pone en peligro a las únicas dos empresas dedicadas al "Programa de devolución de impuestos a turistas extranjeros"; hasta el momento solo se han reanudado actividades turísticas en cuatro destinos, entre ellos, Cancún y Playa del Carmen.

TaxFree y Moneyback, concesionarias del Gobierno federal autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), generan sus ingresos a partir de las solicitudes que realizan los turistas internacionales, a quienes se les devuelve alrededor del 78 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de sus compras en México y la concesionaria se queda con el resto, por lo que sin turistas no hay solicitudes y sin éstas, no tienen entradas.

"El apoyo que requerimos no es monetario, sino de proyección y promoción, somos una herramienta, un plus para que el turista venga, [...] el impacto viene desde que Estados Unidos tiene el listón rojo para no viajar a México por la pandemia, dependemos de la reactivación y reapertura de las fronteras", señaló Mercedes Mena, gerente general de TaxFree.

A partir del 15 de junio reiniciaron las actividades turísticas en Los Cabos, Guadalajara, Cancún y Playa del Carmen, hasta el momento, esta empresa ha recibido 10 nuevas solicitudes y está en espera de la reactivación de cruceros y vuelos internacionales.

En el caso de Moneyback, la empresa no dio respuesta al ser contactada.