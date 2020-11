Día de Muertos: una celebración íntima en la zona maya de Quintana Roo

El día de muertos en la cultura maya es una celebración íntima. Desde el calor de cada hogar, las familias mayas se reúnen con sus familiares para dar la bienvenida a aquellas almas que vienen de visita.

Desde muy temprano se empieza la celebración con una misa donde se ofrenda café, chocolate, atole o arroz con leche a las ánimas que cada año bajan a saludar a la familia que todavía sigue en este espacio terrenal,