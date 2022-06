Día del Padre: las celebridades que se convirtieron en papás este 2022

Trabajadores, proveedores, ejemplo a seguir y para muchos pequeños el superhéroe favorito, ellos son los papás y desde 1950 el tercer domingo de junio se festeja su día.

Este 2022 varias personalidades de la farándula se convirtieron en padres y algunos de ellos platicaron con Novedades Quintana Roo, acerca de esta sublime experiencia.

Fernando Carrillo

Se convirtió en papá de Milo el 10 de marzo y aunque es su segundo hijo, las circunstancias lo llevan a vivir esta experiencia de una manera distinta.

“Aunque ya fui padre de Ángel Gabriel, las circunstancias han sido diferentes, es una bendición, el regalo más hermoso que me ha dado Dios, después de que se lo pedí muchísimo, es una motivación inmensa en mi vida y tengo todas las ganas de ser el mejor padre y poder darle lo mejor y proveerlo de todas sus necesidades. Estoy inmensamente feliz y disfruto mucho esta etapa de poder estar con Milo todos los días”

Roy Gómez (Imitador de Freddie Mercury)

Se convirtió en papá el pasado abril.

“Me siento súper emocional, Siena nació en abril a las 3:03 de la tarde y pesó 3 kilos 30 gramos, es una sensación indescriptible, ahora soy de esos que te dicen, hasta que no tengas un hijo vas a saber lo que es el amor a un hijo, lo profundo, la conexión y es cierto, hasta que no la tuve en mis brazos, pude sentir que toda mi vida está conectada a mi hija.

Me tomé un mes sin shows, decidí dejar todo para pasar cada minuto, cada hora, valió la pena increíblemente, fue la mejor decisión que tomé, mi trabajo como artista me permite estar en casa y soy un papá muy comprometido con la crianza y con todo, lo único que no hago porque no puedo es dar pecho, lo demás al cien”

Pedro Prieto

Desde el pasado 6 de junio es papá de Leonardo.

“Emocionado, tenía miedo, corté el cordón y recuerdo todo, es el mejor momento de mi vida. Es impresionante ver como tu hijo te escucha, es el mayor sentimiento de generosidad”

Camilo

En abril el cantante se convirtió en papá de Índigo; desde ese momento el artista se desbordó en creatividad, inspirado en este gran momento. Durante su visita a la Ciudad de México, habló acerca de la experiencia de convertirse en papá.

“Ha sido un aprendizaje total, no me siento capacitado para ser todavía el papá de Índigo, eso se irá aprendiendo con el tiempo, pero sí me siento capacitado para amar con todo mi corazón”.

Otros que se convirtieron en papás este 2022

Alex Fernández

El hijo del Potrillo se convirtió en papá de la pequeña Mia el pasado 17 de marzo en Guadalajara, fruto de su relación con Alexa Hernández.

Nick Jonas

Gracias a la gestación subrogada, Nick cumplió su sueño de ser padre por primera vez, junto a Priyanka Chopra, el 21 de enero.

A$ap Rocky

Fruto de su relación con la famosa Rhianna, el pasado 13 de mayo el rapero se convirtió en padre de un pequeñito a quien han decidido criar en Barbados, lugar de nacimiento de la madre.

Joel Orta (Celofán)

El músico integrante de la banda Celofán se convirtió en papá el pasado 10 de febrero, la madre del pequeño, ni más ni menos que la cantante Mon Laferte decidió llamarlo Joel.