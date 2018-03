El teatro tiene gran significado en la vida

Faride Cetina/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Reconocidos actores locales, maestros y especialistas en el teatro, compartieron en exclusiva con Novedades Quintana Roo su opinión acerca del Día Mundial de Teatro que se celebra desde el año 1961 por iniciativa del Instituto Internacional del Teatro (ITI), comentaron cómo lo celebrarán y expresaron su opinión acerca de si esta arte escénica está siendo apoyado por las diferentes dependencias.

El coordinador de teatro de Casa de la Cultura, Oscar López, compartió que el Día Mundial del Teatro es un día importante para reflexionar sobre el quehacer escénico, revalorar las metas y alcances del trabajo de quienes lo ejercen y la influencia que tiene en los espectadores, mencionó que lo celebraría haciendo teatro y compartiendo sus conocimientos con sus compañeros con el taller de diseño y realización de escenografía en la Casa de la Cultura Cancún.

El actor compartió que en todo el país el arte ha sido relegado a un mal necesario.

“Pocos políticos comprenden la importancia del arte en la consolidación del tejido social. Las instituciones de cultura hacen esfuerzos, pero el dinero nunca alcanzará si se invierte más en armas y policías que en educación y cultura. ‘Educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres’, Pitágoras”, expresó el entrevistado.

Por su parte, Axel Estrada Apatiga, titular de la Unidad de Fomento y Desarrollo Cultural del Instituto de la Cultura y las Artes, compartió que para él este día es muy importante, pues el teatro tiene un gran significado en la historia de la humanidad, ya que fue una de las primeras manifestaciones del arte, de la construcciones de un personaje ficticio y que esto proviene desde la época de las cavernas con las pinturas rupestres.

“El teatro tiene mucho que ver con el respeto a la sociedad que puede dar a conocer a través de este medio los procesos de autoreflexión, con base a una especie de espejo donde muchas veces nos vemos reflejados”, comentó.

Estrada compartió que lo celebrará asistiendo a los eventos que se están generando en la comunidad, disfrutándolos por supuesto, invitando a amigos y posteriormente haciendo reflexiones y promoviendo el movimiento de las artes escénicas tanto a nivel local como nacional, y dando pauta para conocer a los actores y escuchar sus experiencias para luego pensar en qué se puede aportar para el fortalecimiento de las artes escénicas.

Respecto a que si considera que se le está dando el apoyo al teatro, el titular de la Unidad de Fomento y Desarrollo Cultural del Instituto de la Cultura y las Artes compartió que es una pregunta profunda, pero que a su parecer a nivel institucional poco a poco se le ha ido dando mayor atención al teatro.

“La comunidad artística teatral está viva y creo que a nivel institucional, municipal y gubernamental sí se está apoyando, aquí en Cancún desde hace unos cuatro años se remodeló el teatro municipal 8 de Octubre y esa es una acción e inversión muy importante, pues se le dio una nueva vida a este espacio icónico que durante muchos años no tuvo recursos para fortalecer su infraestructura y capacidad de producción, vestimenta, iluminación y equipo digital, pero ahora tenemos la fortuna de contar con un teatro municipal con una capacidad de 160 personas”, expresó el entrevistado.

Por su parte, para el actor y maestro de teatro en la Casa de la Cultura Cancún, Hiran Sánchez, este día significa celebrar la vida, la libertad, darle una oportunidad más a la humanidad, escucharnos y entendernos porque siempre será importante que las personas se junten para entenderse, ya que para él el teatro hace eso, hace que los seres humanos se junten, se miren a los ojos, frente a frente y se digan tenemos que hacer algo por nuestro mundo.

“Yo festejo todos los días haciendo teatro, me siento un actor afortunado porque tengo función todos los días, o trato de que las funciones se realicen todos los días, para mí es un día maravilloso, voy a celebrar haciendo teatro, mirando a mis compañeros y diciéndoles que es importante estar juntos, y decirle algo importante a la gente: que las cosas pueden cambiar”, expresó.

Respecto al apoyo que se le da al teatro, el actor compartió que hay ciertos sectores, corporaciones, instituciones e incluso, empresarios que le apuestan al teatro, pero que desafortunadamente no siempre es así.

“El teatro es una arte vivo y hay que hacerlo todos los días, el conflicto que yo veo es que no hay voluntad de pronto política en ciertos sectores, no en todos, en lo personal si veo deficiencias en la municipalidad, siento que no les interesa bajar un recurso para que se haga algo mejor como programas o muestras de teatro, sin embargo otros si lo estamos haciendo, creo que hay que apostarle a nuestros foros, al Xbalamqué, a la carpita, la butaca, el Teatro de Cancún, la Casa de la Cultura, yo creo que ¡Sí hay teatro en Cancún!”, finalizó.