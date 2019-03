Actores, unidos por Día Mundial del Teatro

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Unión y celebración se vivió la noche del miércoles 27 de marzo en la Casa de la Cultura de Cancún, donde bajo el marco del Día Mundial del Teatro, actores de todas las compañías, nacionalidades y generaciones se reunieron para arrancar actividades para conmemorar este gran día y acompañar a la diseñadora de vestuario Gaby Ampudia, quien presentó su exposición “Entre trama y trama” con algunos de sus más destacados vestuarios que ha hecho para varios montajes a lo largo de su carrera.

Reunidos en el patio central del recinto, actores, artistas, invitados especiales y autoridades de las instituciones culturales, Hugo Álvarez representando al Instituto de la Cultura y las Artes y Marcela Torres a la Casa de la Cultura, por primera vez trabajaron de la mano para llevar a cabo un atractivo programa que se llevará a cabo en distintos espacios de la ciudad y juntos escucharon de voz del maestro Jesús Soberanis el manifiesto al Día Mundial del Teatro, que se celebra desde 57 años en todo el mundo; posteriormente, cortaron el listón inaugural de la exposición de la artista Gaby Ampudia que estará montada hasta el lunes 1ro de abril.

En medio de una fiesta y llena de compañerismo, la comunidad de teatristas disfrutó de canapés, vinito y buen ambiente mientras recorrían una serie de 30 fotografías cuidadosamente seleccionadas por la diseñadora de vestuario en la que conjuntó sus más emblemáticas creaciones, además de su más reciente aportación, algunas piezas de ropa que se utilizaron en la película de Iguana Cruda Films producida por el cancunense Héctor M. Aguilar, así también algunos de los actores a los que Ampudia ha vestido, asistieron ataviados con las creaciones de la diseñadora.

Una exclusiva selección de prendas

La diseñadora Gaby Ampudia compartió con Novedades Quintana Roo, lo difícil que fue seleccionar qué piezas de su trabajo mostraría en esta peculiar exposición.

“El título “Entre trama y trama” lo elegí porque es un trabajo en el que se combina la trama de los guiones de teatro y la trama del hilo de la tela que utilizo, ha sido muy emotivo para mi preparar esta exposición porque son muchas compañías de teatro que están representadas en estas fotografías y que mejor que en el Día Mundial del Teatro exponer lo que he venido haciendo a lo largo de mi carrera.

Tenía yo una selección de 60 fotos, pero solo me pidieron 15, entonces elegí 35 y aunque debían de ser 15, al final me cambiaron de sala y logré exponer 30 fotografías con los trabajos que tienen un verdadero trabajo al momento de mezclar texturas y fibras, por ejemplo en la obra Siete, donde son niños de la calle hice vestuario confeccionado con elementos de las calles como cámaras de bicicleta, ligas, y demás.

Por ahí anda un abejorro de una obra de Daniel Gallo, en el que observé a los insectos con lupa para representar lo que vi en vestuario; hay fotografías de Fango rojo, que es una trilogía de García Lorca donde vestí a cinco actrices emblemáticas de Cancún, físicos diferentes que tenían que verse idénticas, fue algo complicado; también hay un timeline de la película de Some Be, algunos vestuarios de The Greatest Showman y algunas otras piezas que los actores decidieron venir a modelar”, compartió Ampudia.